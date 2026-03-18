"U porodici se to ne radi": Čima Moneke nema opravdanje za Ergina Atamana

Čima Moneke progovorio je pritiscima i kritikama sa kojima se suočavaju igrači i usput se osvrnuo na nedavni potez Ergina Atamana.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke osvrnuo se na kritike koje je uputio trener Panatinaikosa Ergin Ataman na račun svog igrača Riašona Holmsa i generalno na poruke koje dobija od "navijača" na društvenim mrežama. Nigerijac je priznao da dobija uvrede i negativne komentare, a s druge strane uživo nikada nije imao sličnu situaciiju.

Beogradski crveno-bijeli u narednom kolu gostuju Panatinaikosu koji i dalje traži pravi put u ovoj sezoni i još uvijek nemaju garantovano mesto u doigravanju.

Moneke ima svoju emisiju na "jutjubu" koja se bavi košarkom i više je izložen isfrustriranim navijačima na društvenim mrežama.

"Ljudi na internetu su čudni. Ne znam da li da ih zovem fanovima, ali kao da žive život na društvenim mrežama. Kritikuju igrače i kažu: nemaš nijednu titulu u Evroligi, pa ne treba da pričaš o igraču koji ima titule. Zašto bi ti onda pričao o nama, a ne igraš košarku profesionalno? Smiješno mi je jer uživo nikad nisam vidio nijednog sa negativnim komentarima da mi kaže da sam kesa g****a, smiješan ili slično… Svi uglavnom dođu i traže fotografiju. Vidim i da Šejn Larkin i Elajdža Brajant dobijaju slične komentare zbog podkasta…", rekao je Moneke za "Meridian sport".

Ergin Ataman je javno kritikovao Rišona Holmsa nakon utakmice, što je igraču jako teško palo, pa je obrisao sve fotografije u dresu Panatinaikosa i tim potezom najavio odlazak iz kluba.

"On je već kritikovao igrače. Većina igrača ne može da reaguje javno ili to ne radi javno, ali sigurno postoji reakcija u svlačionici ili kod kuće sa porodicom i slično… Znam da, kao igrač, nije lako nositi se s tim. Ali razumijem i perspektivu navijača u smislu vizuelnog dojma, jer vidim kako reaguju na Keneta Ferida, da ga vole zbog njegovog govora tijela, uticaja i onoga što pokušava. Tako da, kao navijač, razumijem da želiš da vidiš igrača kome je stalo. S druge strane, ne znam da li ću ikada biti trener, ali gledam na to kao kad si u vezi ili si otac… Nikad ne bih želio da spoljni svijet zna borbe moje porodice. Ne bih želeo da pravim scenu u prodavnici, da javno kritikujem svoju djecu… To je ono što mislim o ovom timu."

Upitan je da li bi reagovao u takvoj situaciji?

"Zavisi kakvu sezonu imam. Ako bih se pogledao u ogledalo i shvatio da imam lošu sezonu - onda ne bih reagovao. Ako igram dobru sezonu, a imam nekoliko loših utakmica - tada bih reagovao na neki način, jer znam kakav sam igrač."

Imao je poruku podrške za Ti Džej Šortsa koji se ove sezone bori za svoje mjesto pod suncem u Atini. Njih dvojica su kumovi i jako dobri prijatelji...

"Hoću da podržim Šortsa. On je najbolja osoba koju poznajem. Nikad manje sebičnu osobu nisam upoznao. Čak i kada nije bio u 12 protiv AEK-a, on je i dalje objavljivao pobjede na Instagramu. Kad izađe na teren samo tri minuta, daje sve od sebe. Njegovo vrijeme će doći."

