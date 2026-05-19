Otvoreno Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu u Banjaluci (FOTO)

U Banjaluci je u utorak uveče otvoreno Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama, koje je okupilo je takmičare iz 28 zemalja.

Ministar porodice, omladine i sporta Srpske Irena Ignjatović, koja je prisustvovala svečanom otvaranju prvenstva, izjavila je da je ovo velika čast za Republiku Srpsku i Banjaluku, koje će se predstaviti u najboljem svjetlu.

Ona je rekla novinarima da su Vlada i resorno ministarstvo izdvojili 110.000 KM za organizovanje ovog sportskog događaja, smatrajući to ulaganjem u razvoj sporta i promociju Republike Srpske u svakom smislu.

"Veliki sportski događaji uvijek su prilika da predstavite sve potencijale svoje zemlje i zato smo pružili podršku Kajak kanu klubu `Vrbas` kako bi organizovao ovo takmičenje na vrhunskom nivou. Vjerujem da će organizator opravdati naše povjerenje", istakla je Ignjatovićeva.

Ona je takmičarima poželjela mnogo sreće i uspjeha na stazama Vrbasa i da ostvare svoje najbolje rezultate.

Predsjednik Međunarodne kanu federacije Tomas Konjecko izrazio je zadovoljstvo što se prvenstvo održava u Banjaluci, ističući da je ovo takmičenje na rijeci Vrbas okupilo učesnike sa pet kontinenata.

On je čestitao Kajak kanu klubu "Vrbas" na organizaciji, a takmičarima poželio uspjeh na prvenstvu.

Ovlašteni potpisnik banjalučkog Odjeljenja za sport Dejan Travar rekao je da je sve spremno da takmičenje sutra počne, ističući da je Banjaluka ponosna na Kajak kanu klub "Vrbas" koji naredne godine puni 80 godina postojanja i aktivnog rada.

"Kajakaštvo ovdje nije samo sport, već dio identiteta grada i kulture života uz rijeku. Od osnivanja Kajak kanu kluba `Vrbas` 1947. godine pa sve do danas Banjaluka je iznjedrila velike sportiste, olimpijce i šampione koji su proslavili grad širom svijeta", naveo je Travar.

Direktor Kajak kanu kluba "Vrbas" Nikola Stanković rekao je da su Banjaluka i kanjon Tijesno odavno postali svjetska kajakaška destinacija i takmičari rado i sve češće ovdje dolaze na pripreme jer su staze prohodne tokom cijele godine.

On je rekao da prvenstvo okuplja nekoliko stotina takmičara, te da će se tačan broj znati na kraju ovog sportskog događaja koji traje do 24. maja.

Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama svečano je večeras otvoreno u Sportskoj dvorani "Centar".

