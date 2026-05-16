Banjaluka domaćin Svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu, stižu takmičari iz 28 zemalja!

Goran Arbutina
Na Svjetsko prvenstvu u Banjaluci dolaze takmičari sa pet kontinenata.

Banjaluka domaćin Svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu Izvor: KKK Vrbas m:tel

Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama "Banjaluka – Vrbas 2026" biće održano od 19. do 24. maja u Banjaluci i okupiće takmičare iz 28 zemalja svijeta.

Direktor Kajak kanu kluba "Vrbas" Nikola Stanković rekao je da reprezentacije već uveliko stižu u Banjaluku gdje će ugostiti takmičare iz Senegala, Brazila, Amerike, Kanade, Australije.

"Banjaluka i Kanjon Tijesno odavno su postali svjetska kajakaška destinacija i takmičari rado i sve češće ovdje dolaze na pripreme, jer su staze prohodne tokom cijele godine", rekao je Stanković.

On je istakao da na prvenstvo dolaze takmičari sa pet kontinenata, te da će Banjaluka biti centar velikog sportskog spektakla.

Naglasio je da se preduzima sve kako bi takmičenje prošlo u najboljem redu. "Ono na šta ne možemo da utičemo jesu vremenski uslovi, koji su nam donijeli male komplikacije, ali i to u hodu rješavamo", naveo je Stanković.

Pmoćnik ministra za sport u Vlasi Republike Srpske, Danijela Ćapin je istakla značaj ovog takmičenja u promociji sportskog duha, ali i turističkih potencijala i Srpske, te navela da je resorno ministarstvo podržalo njegovu organizaciju sa 110.000 KM.

"Osim u razvoj sporta, cilj nam je da ulažemo i u značajne sportske događaje, da bismo doprinijeli promociji i afirmaciji Republike Srpske i njenih kapaciteta", rekla je Ćapinova na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Svjetsko prvenstvo biće svečano otvoreno u Sportskoj dvorani "Centar" u utorak, 19. maja u 19 časova.

