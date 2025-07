Legenda Jugoslavije i Hrvatske ubijena u krvavom porodičnom piru: Strašna sudbina Matije Ljubeka

Jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportista ikada Matija Ljubek doživio je jezivu sudbinu.

Legendarni hrvatski sportista Matija Ljubek nastradao je na jeziv način 11. oktobra 2000. godine. Pamte se njegove tri olimpijske medalje koje je osvojio za Jugoslaviju i "kupio" sebi status legende kanua i hrvatskog sporta. Bio je izabran za sportistu Jugoslavije u anketi sportskog lista "Sport" 1976. godine.

Stravičan zločin

Hrvatska i Jugoslavija su zavijene u crno nakon krvavog pira u kome je stradao. Matiju Ljubeka je usmrtio je član porodice, Marko Varžić, njegov šurak. Prvo je pucao na njega, da bi se odmah potom odvezao se i do svog drugog šuraka, Ante Bungića (44) u Belišću u Slavoniji i preko terase uskočio u dnevnu sobu. Bungić, inače oficir hrvatske vojske, sjedio je na trosjedu, a ubica ga je ubio jednim hicem. Ostao je mrtav na mjestu. Drugim hicem je teško ranio njegovu suprugu, sestru Matije Ljubeka, Katicu.

Stravičan zločin dogodio se ispred kuće Sonje Vuković, sestre Goranke Ljubek, Matijine supruge. Matija je tog dana došao sa sinom iz Zagreba u Slavoniju i bio je u domu Vukovića, u kojem su ručali, gledali fudbal i odmarali se. Oko 19.50 časova krenuli su u kafić "Kanu", koji je bio u vlasništvu Matije Ljubeka, a kada su izašli pred kuću, Matija je pričao sa sinom, dok je njegova supruga Sonja pakovala stvari u automobil. Za to vrijeme, njihova ćerka Martina je zatvarala garažu.

U tom trenutku, nisu ni vidjeli kada je iz žive ograde iskočio ubica. "Spazila sam ga krajičkom oka i pomislila 'Šta sada hoće taj sa puškom?", rekla je Sonja Vuković. U tom trenutku, ubica je usmjerio pušku ka Matiji Ljubeku.

"Kako je opalio, Matija se uhvatio za nogu i jauknuo. Kada je počeo da se okreće, pogodio ga je i u lopaticu, pa se srušio u živu ogradu", kazala je ona. U toku napada, ona je uočila da je Marko Vražić napadač. Osim toga što se ubica vjenčao sa sestrom Matije Ljubeka, njegova supruga Sonja mu je povrh toga bila i vjenčana kuma. Sud je osudio ubicu na 30 godina zatvora.

Život mu obilježila velika tragedija

Ljubek je izgubio oca sa 20 godina, a on mu je ujedno bio trener i najveća podrška na putu do uspjeha. "Imao sam 20 godina kada je otac stradao. Bilo nam je izuzetno teško, izgubio sam i oca i trenera, on je vodio cijeli kajak. Nakon svega, kada je trebalo ponovno krenuti dalje s treninzima, pripremama, takmičenjima, previše je toga palo na same sportiste i na trenere koji nisu još bili tad dovoljno upućeni ni u rad s Hrvatskim olimpijskim odborom, niti su imali toliko veza da neke stvari mogu puno lakše riješiti. Sljedećih deset godina, zapravo sve do kraja moje karijere, svelo se na neko lutanje. Dovodili smo mi i vrhunske trenere iz inostranstva, no na komunikaciju i s Olimpijskim odborom i s Hrvatskim kajakaškim savezom uvijek bi se dosta trošili i vrijeme i energija... Moj otac je bio ta pokretačka snaga koja je puno više vukla prema kajaku i kanuu. Naravno, kada izgubite takvu figuru, poslije je puno teže. On je definitivno bio i ostao nezamjenjiv, ni danas hrvatski kajak nije tamo gdje bi trebao biti, i puno se toga promijenilo... Ne znam ni kako bih to sve objasnio, jednostavno smo izgubili ssitem koji smo do tada pratili", rekao je Nikica Ljubek o svom ocu.

Ko je bio Matija Ljubek?

Rođen je u Belišću u Hrvatskoj 1953. godine i jedan od najuspješnijih hrvatskih sportista uopšte. Osvojio je dvije zlatne i po jednu srebrnu i bronzanu medalju na Olimpijskim igrama, četiri prva, dva druga i četiri treća mjesta na Svjetskim prvenstvima, kao i tri zlatne medalje na Mediteranskim igrama. Sve ove uspjehe postigao je od 1975. do 1987. godine kao reprezentativac SFRJ. Bio je izabran za sportistu Jugoslavije u anketi sportskog lista "Sport" 1976. godine. Nosio je zastavu SFRJ na otvaranju Olimpijskim igrama 1988. u Seulu. Kada je završio karijeru ostao je u sportu kao sportski radnik. Nažalost, prerana smrt odvojila ga je zauvijek od sporta. Kajak i kanu klub u Zagrebu danas nosi njegovo ime.

