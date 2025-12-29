logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šamar za Hrvate pred dolazak u Beograd: Neočekivan "potop" u najvećoj evropskoj luci

Šamar za Hrvate pred dolazak u Beograd: Neočekivan "potop" u najvećoj evropskoj luci

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Hrvatska i dalje traži formu pred Evropsko prvenstvo u Beogradu i doživjela je neočekivan poraz od Holandije.

Poraz vaterpolista Hrvatske pred Evropsko prvenstvo Izvor: EPA/SIMON LIM

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske doživjela je šokantan poraz na Roterdam kupu protiv domaće Holandije 13:12 (4:4, 1:2, 5:2, 3:4). Iako je selektor Ivica Tucak za turnir u najvećoj evropskoj luci van tima ostavio nekoliko važnih igrača (Popadić, Pavić, Bašić, Lončar i Ćurković), malo ko je očekivao da će Holandija uspjeti da "potopi" Hrvatsku.

Vodila je Hrvatska većinu prvog dijela utakmice, da bi u trećoj dionici Holanđani dodali gas i prvi put se odvojili na dva razlike, pa na četiri, da bi na kraju "barakude" tek preko Marka Žuvele u posljednjoj sekundi postavile konačan rezultat.

Prethodno je Hrvatska savladala Tursku 19:10, dok će u ponedjeljak od 18 časova odigrati možda i najvažniju utakmicu u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo u vaterpolu u Beogradu. Protivnik je velesila Mađarska, koja je ranije savladala Tursku i ima za sada perfektan skor na turniru u Roterdamu.

Podsjetimo, ni Srbija nije blistala za sada na pripremama i doživela je poraz od Grčke što je dobra opomena selektoru Urošu Stevanoviću pred početak turnira u Beogradu.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu igra se od 10. do 25. januara u Beogradu, a evo i kako izgledaju sastavi grupa:

  • Grupa A: Malta, Francuska, Crna Gora, Mađarska
  • Grupa B: Slovenija, Grčka, Hrvatska, Gruzija
  • Grupa C: Holandija, Izrael, Srbija, Španija
  • Grupa D: Turska, Rumunija, Italija, Slovačka

Tagovi

Vaterpolo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC