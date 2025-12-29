Šamar za Hrvate pred dolazak u Beograd: Neočekivan "potop" u najvećoj evropskoj luci

Hrvatska i dalje traži formu pred Evropsko prvenstvo u Beogradu i doživjela je neočekivan poraz od Holandije.

Izvor: EPA/SIMON LIM

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske doživjela je šokantan poraz na Roterdam kupu protiv domaće Holandije 13:12 (4:4, 1:2, 5:2, 3:4). Iako je selektor Ivica Tucak za turnir u najvećoj evropskoj luci van tima ostavio nekoliko važnih igrača (Popadić, Pavić, Bašić, Lončar i Ćurković), malo ko je očekivao da će Holandija uspjeti da "potopi" Hrvatsku.

Vodila je Hrvatska većinu prvog dijela utakmice, da bi u trećoj dionici Holanđani dodali gas i prvi put se odvojili na dva razlike, pa na četiri, da bi na kraju "barakude" tek preko Marka Žuvele u posljednjoj sekundi postavile konačan rezultat.

Prethodno je Hrvatska savladala Tursku 19:10, dok će u ponedjeljak od 18 časova odigrati možda i najvažniju utakmicu u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo u vaterpolu u Beogradu. Protivnik je velesila Mađarska, koja je ranije savladala Tursku i ima za sada perfektan skor na turniru u Roterdamu.

Podsjetimo, ni Srbija nije blistala za sada na pripremama i doživela je poraz od Grčke što je dobra opomena selektoru Urošu Stevanoviću pred početak turnira u Beogradu.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu igra se od 10. do 25. januara u Beogradu, a evo i kako izgledaju sastavi grupa: