Cijela Amerika se smije izjavi Darka Rajakovića: Nosio zastavu Srbije i "pecnuo" Stefa Karija

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Trener Toronta Darko Rajaković nasmijao sve izjavom poslije 39 poena Stefa Karija protiv njegovog tima.

Darko Rajaković nasmijao sve izjavom o Stefu Kariju Izvor: YouTube/Toronto Raptors/Screenshot

Darko Rajaković pravi ove sezone sjajne rezultate sa Torontom i prethodne noći radovao se trijumfu protiv Golden Stejta i to poslije produžetka. Na kraju je bilo 141:127 za Reptorese koji su "preživjeli" i 39 poena Stefa Karija, a trener Darko Rajaković stigao je da se i našali sa američkim superstarom.

Nakon nevjerovatne partije Karija koji je praktično igrao sam za Voriorse, Rajaković je svojom izjavom nasmejao Amerikance, podsjetivši na duhovitu izjavu Grega Popoviča prije nekoliko godina.


"Stef Kari? Postigao je 39 poena, ali je isto imao 30 šuteva, natjerali smo ga da mu bude teško. Nevjerovatan je igrač. Vidio sam neki dan snimak Grega Popoviča koji je rekao koga su pitali koji je bio plan za Luku Dončića, rekao je da ga zadrže na 50 poena. Tada je Luka Dončić dao 51 poen. Ja ću reći da je naš cilj bio da ga zadržimo na 39 poena i uspjeli smo u tome. To je bio naš cilj za ovaj meč", nasmijao se i Rajaković.

Inače je Rajaković na konferenciji za medije nosio i zastavu Srbije, zajedno sa kanadskom, tako da je i to "mala osveta" Kariju koji je prethodno Srbiju pobijedio na Olimpijskim igrama u Parizu, kada se "zapalio" i niko nije mogao da ga zaustavi.


Toronto je uspio da zaustavi Karija u produžetku, kada nije postigao niti jedan poen, dok ni ostatak njegovog tima nije blistao. Grin je imao 21 poen, Batler još 19, a Podžijemski 13. Što se tiče toronta, Imanuel Kvikli je imao 27 poena, Brendon Ingram 26, Skoti Barns 23, ali i 25 skokova i 10 asistencija, tri ukradene lopte i jednu blokadu.

NBA rezultati 29. decembar:

  • Toronto - Golden Stejt 141:127*
  • Portland - Boston 114:108
  • Vašington - Memfis 116:112
  • L.A. Klipers - Detroit 112:99
  • L.A. Lejkers - Sakramento 125:101

Stef Kari Darko Rajaković Toronto Reptors

