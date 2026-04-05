Osvojio 275 medalja, nedostaje ona sa SP! Banjalučki kajakaš Igor Kuzmanović: Ne mogu da propustim ovu priliku!

Igor Kuzmanović pokušaće u maju da osvoji medalju na prvenstvu svijeta, koje se održava na rijeci Vrbas.

Izvor: Srna

Igor Kuzmanović, poznati banjalučki sportista i reprezentativac BiH, nastupiće u maju na Svjetskom prvenstvu u kajak-kanuu na Vrbasu, gdje mu se pruža jedinstvena prilika da osvoji još medalju sa ovog prvenstva, jer sve ostale već ima. Kuzmanović, koji je u karijeri osvojio ukupno 275 medalja, bio je prvak u kajaku Savezne Republike Jugoslavije, Državne zajednice Srbije i Crne Gore, te BiH, a tri puta je bio na listi 10 najboljih sportista Republike Srpske.

Banjaluka će krajem maja biti domaćin i Svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama, te Evropskom prvenstvu u raftingu, a Kuzmanović ističe da prednost domaćeg terena i poznavanja staze pruža veliku mogućnost njemu i ostalim domaćim takmičarima da se domognu medalja sa ovih najprestižnijih takmičenja.

Igor Kuzmanović iz banjalučkog "Dajak kluba" jedini iz ovog kluba će na poziv selektora Darka Savića nastupiti na oba takmičenja, i kanu i rafting, a rafteri "Dajaka" na takmičenju brane titulu u dvije kategorije.

"Iako smo ovaj put domaćini prvenstva, opet, ne može bez hendikepa. Kajak koji veslam je ostario i definitivno nije konkurentan za nastup na Svjetskom prvenstvu, a kamoli za dobar rezultat", rekao je Kuzmanović, koji ima obećanje od sponzora za nabavku novog savremenog kajaka, kao i novog vesla, pa bi se na predstojećem Svjetskom prvenstvu trebao prvi put za 37 godina bavljena sportom osjetiti ravnopravno sa ostalim vrhunskim sportistima.

Kuzmanović, koji je praktično cijeli život na vodi - u kajaku, kanuu, rafting čamcu ili dajaku, priča da je od pete godine proplivao na Vrbasu, pa sa devet proveslao i od tada je ova rijeka u njegovim venama.

"Nije čudo što sam toliko zavolio vodu da sam, evo posljednje dvije zime proveo aktivno baveći se plivanjem, te i tu ostvario značajne rezultate iako sam amater. Imam značajan broj nastupa na trkama 'dragon bout' čamaca, gdje smo donosili medalje sa međunarodnih trka. Pobjeđivali smo i na revijalnim trkama lađa na Uni, te Škilji u Sisku", rekao je Kuzmanović.

Ovaj svestrani sportista, koji ima istrčanih i 10 polumaratona, kaže da jednostavno voli sport, prirodu, a već pet godina živi u šumi, gdje je napravio kuću i uživa u čistom vazduhu i prirodi.

"U raftingu smo osvojili sve što se može osvojiti, svjetski i evropski prvaci i pobjednici euro i svjetskih kupova", rekao je za Srnu Kuzmanović.

U kajak-kanuu Igor Kuzmanović i Dragan Babić su osvojili srebro na trci svjetskog kupa u kanu dvosjedu iz 2012. godine, te zauzeli ukupno treće mjesto u generalnom poretku.

"Jedino što ja osjećam da mi fali je medalja sa svjetskog prvenstva u kajak-kanuu i jednostavno ne mogu propustiti priliku sad kad smo napokon domaćini takve smotre ovde na Vrbasu da ne nastupim", rekao je Kuzmanović.

Smatra Kuzmanović da je zaista ogroman uspjeh na Vrbasu u tako kratkom roku organizovati dva tako velika takmičenja, što je rezultat kontinuiranog rada njih nekolicine zaljubljenika u sportove na divljim vodama, kao i ulaganja nadležnih institucija u kanjon Tijesno i izgradnju staze dostojne za najveća takmičenja.

POVRATAK DAJAKA

Kuzmanović i njegove kolege iz "Dajak kluba", koji imaju zapažene rezultate u svim veslačkim takmičenjima, upravo su zaslužni za povratak dajaka, jedinstvenog čamca sa Vrbasa, koji je danas velika banjalučka turistička atrakcija, a ipak nemaju ni prostorije kluba.

Iz "Dajak kluba", čiji su članovi Banjaluku okitili pregrštom medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima, apeluju na nadležne gradske vlasti da im obezbijede klupske prostorije gdje bi ostavljali opremu.

"Svake godine veliku borbu vodimo prebacivanjem i zbrinjavanjem čamaca da ih spasimo preko zime da ne propadaju. Iako davno obećana, još čekamo izgradnju klupskih prostorija kod dajak pristaništa gdje bi se skrasili i upotpunili našu turističku i sportsku priču", rekao je Kuzmanović, koji podsjeća da je grupa entuzijasta, ali i vrhunskih sportista, klub osnovala 2012. godine prvobitno da bi spasili dajak čamac kao veliku tradiciju ovog grada.

"Sve je nakon ratnih dešavanja na ovim prostorima bilo srušeno, maltene do temelja, tako da je na Vrbasu ostalo možda svega pet funkcionalnih čamaca", priča Kuzmanović i podsjeća da se dugo poslije rata stanje nije popravljalo.

Sam čamac je koštao toliko da je malo ko imao para da se naruči i napravi novi čamac.

"Sada imamo više od 10 svojih čamaca. Turistička smo atrakcija možda i broj jedan u gradu, pored raftinga. Zna se da će svi turisti koji dođu u sezoni u Banjaluku nakon obilaska grada na Vrbas, koji je među najljepšim rijekama na Balkanu", ističe Kuzmanović.

(mondo.ba/SRNA)