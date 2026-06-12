Srpski košarkaš Nikola Jokić može da postane prvi NBA igrač sa platom većom od 70 miliona dolara po sezone.

Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Najbolji srpski košarkaš potpisaće najveći ugovor u istoriji NBA lige! Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić će tokom predstojećeg ljeta imati priliku da ispiše istoriju najjače košarkaške lige na svijetu, jer može da postane prvi igrač koji će po ugovoru sa svojim timom zarađivati više od 70 miliona dolara godišnje!

Čini se da nije nikakva dilema da li će Jokić i Denver potpisati novi ugovor, jer je srpski košarkaš više puta isticao da bi u ovom timu mogao i da završi igračku karijeru. Denver je vjerovao u njega kada niko drugi nije, u timu ima sve što mu je potrebno, a i porodica se navikla na život u toj sredini. Sada je pod znakom pitanja kakav će ugovor potpisati Jokić i Denver, odnosno da li će on biti istorijski.

Nikola Jokić ima dvije mogućnosti! Ukoliko odbije igračku opciju za sezonu 2027/28, moći će da potpiše četvorogodišnji supermaks ugovor vrijedan 278 miliona dolara, koji bi ga vezao za Denver do 2031. godine. Druga mogućnost je da aktivira postojeću opciju, a zatim potpiše trogodišnji produžetak vrijedan 214 miliona dolara. Upravo bi ta druga varijanta donijela istorijski rekord, pošto bi Jokić postao prvi košarkaš u istoriji NBA lige sa prosječnom godišnjom platom većom od 70 miliona dolara.

Vidi opis Nikola Jokić potpisuje najveći ugovor u istoriji: Ovo se nije desilo nikad u NBA ligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Ni potpis četvorogodišnjeg ugovora ne bi mnogo promijenio situaciju - osim što bi ostao malo ispod granice. Nikola Jokić bi u tom slučaju zarađivao 69,5 miliona godišnje, a to je dovoljno da bude najplaćeniji igrač lige. Trenutno ta titula pripada beku Oklahome, dvostrukom uzastopnom osvajaču MVP priznanja, kanadskom košarkašu Šeju Gildžes-Aleksanderu.

Nikola Jokić je u sezoni 2025/26 zaradio 55,2 miliona dolara, dok mu je za sezonu 2026/27 predviđena plata od 59 miliona dolara. Za sezonu 2027/28 planirano je da zaradi 62,8 miliona dolara, ali je to godina o kojoj Jokić treba da odluči. On ima pravo da ostane u klubu te sezone ili promijeni sredinu.