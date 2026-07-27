Ima 14 godina, 210 centimetara i niko mu ne može ništa: Da li je košarkaš Barselone lažirao krštenicu?

Mohamed Dabone je jedan od najtalentovanijih košarkaša u evropskoj košarci, igra za Barselonu, ali sve više se priča o tome da je možda lažirao godine.

Izvor: Harry Langer/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Mohamed Dabone je jedan od najvećih talenata u evropskoj košarci trenutno. Rođen je 21. oktobra 2011. godine, dakle uskoro će da proslavi 15. rođendan. Igra na poziciji centra i visok je 210 centimetara. Nosi dres Barselone.

Međutim, sve češće se u posljednje vrijeme spekuliše o tome da je košarkaš iz Burkine Faso lažirao godine. Sada su o tome počeli da pričaju i na specijalizovanom košarkaškom portalu "BasketNews". Priča se o tome da je odjednom prestao da raste.

"Kada pogledate njegov fizički izgled i progres i uporedite to sa njegovim godinama, nešto se ne slaže. Uprkos svim kontroverzama, važi i dalje za jednog od najvećih talenata. Prvi put su klipovi o njemu počeli da se pojavljuju kada je imao samo 12 godina i uspijevao da zakucava bez ikakvih problema. Uz to dolazi iz Afrike, a poznato je da je tamo imao problema i ranije sa krštenicama", navodi se u tekstu i spominje da za nekoliko godina skoro uopšte nije porastao.

14 year old Mohamed Dabone looks like Wemby and Giannis combined pic.twitter.com/UsDr4mYdF0 — rithmm (@rithmm_ai)March 15, 2026

Nedavno je na završnom turniru Evrolige za juniore pomogao Barseloni da osvoji titulu uz srpskog košarkaša Nikolu Kusturicu. Imao je prosjek od 17,2 poena, 5,8 skokova i 1,2 blokadu po meču, uz indeks od 19,2. Već ga porede sa Janisom Adetokumbom.

Šta vi kažete, da li je zaista lažirao godine ili je rođen 2011. godine?

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