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Ima 14 godina, 210 centimetara i niko mu ne može ništa: Da li je košarkaš Barselone lažirao krštenicu?

Ima 14 godina, 210 centimetara i niko mu ne može ništa: Da li je košarkaš Barselone lažirao krštenicu?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Mohamed Dabone je jedan od najtalentovanijih košarkaša u evropskoj košarci, igra za Barselonu, ali sve više se priča o tome da je možda lažirao godine.

Da li je Mohamed Dabone lažirao godište Izvor: Harry Langer/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Mohamed Dabone je jedan od najvećih talenata u evropskoj košarci trenutno. Rođen je 21. oktobra 2011. godine, dakle uskoro će da proslavi 15. rođendan. Igra na poziciji centra i visok je 210 centimetara. Nosi dres Barselone.

Međutim, sve češće se u posljednje vrijeme spekuliše o tome da je košarkaš iz Burkine Faso lažirao godine. Sada su o tome počeli da pričaju i na specijalizovanom košarkaškom portalu "BasketNews". Priča se o tome da je odjednom prestao da raste.

"Kada pogledate njegov fizički izgled i progres i uporedite to sa njegovim godinama, nešto se ne slaže. Uprkos svim kontroverzama, važi i dalje za jednog od najvećih talenata. Prvi put su klipovi o njemu počeli da se pojavljuju kada je imao samo 12 godina i uspijevao da zakucava bez ikakvih problema. Uz to dolazi iz Afrike, a poznato je da je tamo imao problema i ranije sa krštenicama", navodi se u tekstu i spominje da za nekoliko godina skoro uopšte nije porastao.

Nedavno je na završnom turniru Evrolige za juniore pomogao Barseloni da osvoji titulu uz srpskog košarkaša Nikolu Kusturicu. Imao je prosjek od 17,2 poena, 5,8 skokova i 1,2 blokadu po meču, uz indeks od 19,2. Već ga porede sa Janisom Adetokumbom.

Šta vi kažete, da li je zaista lažirao godine ili je rođen 2011. godine?

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Tagovi

KK Barselona košarka Mohamed Dabone

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