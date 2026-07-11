Najbizarniji transfer u Evroligi: Barselona zaradila 900.000 evra za igrača koji nije ni debitovao

Mozes Rajt će karijeru da nastavi u Milanu, a Barselona će za to da zaradi 900.000 evra.

Izvor: MN PRESS

Jedan od najbizarnijih transfera viđen je u Evroligi. Mozes Rajt (27, 206cm) je potpisao za Barselonu poslije epizode u Žalgirisu, ali tu neće igrati naredne sezone. Nije odigrao ni sekund u dresu španskog kluba koji će za njega inkasirati odlično obeštećenje.

Došlo je do zaokreta i američki centar će karijeru da nastavi u Armaniju. Tim iz Milana će za to platiti Špancima obeštećenje od 900.000 evra. Potpuno bizarna situacija na evropskom tržištu pravo niotkuda.

Rajt je poslije koledža izašao na NBA draft i tamo nije izabran, pa je odlučio da proba da se probije do NBA lige kroz razvojne timove. Igrao je za Kliperse i Dalas, mada više za njihove filijale. Onda je otišao u Kinu (igrao za Žejang i Šanksi), pa je nakon sjajne sezone u turskom Mefrezefendiju privukao pažnju Olimpijakosa. Poslije sezone u Grčkoj i osvojene titule u domaćem šampionatu i Kupa Grčke je otišao u Žalgiris i sad je promijenio dva kluba u razmaku od par sedmica...