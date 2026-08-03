"Toni, ja ti vjerujem": Samo jedan nasjeo na slatkorječivost Parkera

Iako je Toni Parker obećao veliki budžet za Asvel, stvarnost je drugačija. Samo Peti Mils ostaje, dok mnogi igrači napuštaju klub.

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Predsjednik i trener Asvela Toni Parker obećao je da će njegov klub imati budžet od 59 miliona evra - i poslije samo mjesec dana morao je da saopšti da to neće biti tako. Parkera nisu podržali investitori, ostao je na tek 24 miliona evra budžeta, što je značilo da mnogobrojna pojačanja ipak neće doći.

Kola su krenula nizbrdo kada je "zapalio" francuski plemejker Silven Fransisko, novi igrač Panatinaikosa, kome je inače Asvel bio obećao četiri miliona evra po sezoni. Ali, ima i onih koji su ostali uz Tonija Parkera.

Peti Mils ostaje uz Asvel

Sjajni australijski košarkaš Peti Mils ipak će pojačati Asvel ovog ljeta. Spominjao se Mils kao novo pojačanje Partizana, potom je Toni Parker ubijedio svog nekadašnjeg saigrača iz San Antonija da dođe u Vilerban, obećao mu je i mnogo više novca, a onda je zapelo kada se ispostavilo da je budžet tri puta manji nego što se pretpostavljalo.

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U razgovoru sa pojačanjima koja je predstavio, kao i onima koje je samo usmeno dogovorio, Parker je došao do saznanja da tek Mils želi da ostane i da ispoštuje ugovor koji su ranije dogovorili, piše francuski "BeBasket".

Njih dvojica su inače zajedno osvojili NBA prsten 2014. godine, dugo su igrali za Tonija Popovića i odlično se poznaju, a Mils sa 37 godina i dalje pravi "pometnju" u FIBA košarci. Tako je prošle sezone u dresu Tenerifa prosječno bilježio 18,6 poena po meču u ACB ligi.

Ko ipak ne dolazi u Asvel?

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Vidjeli smo da je Silven Fransisko već otišao kod Željka Obradovića, a još neki igrači čekaju nove klubove. Armoni Bruks je na tržištu, navodno između Real Madrida i Valensije, dok se traži i nova sredina za Nika Vajler-Beba (vjerovatno Dubai). Danijel Tajs takođe odlazi gotovo sigurno u Makabi.

Očekuje se i da dogovori sa Džoelom Bolombojem i Nejtom Sestinom budu poništeni, dok su tu tek Iv Pons, Mbaje Endiaje, But Goč, Bodijan Masa, odnosno Edvin Džekson i Dejvid Lajti čiji su ugovori istekli.

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