"Da, istina je": Toni Parker priznao da je propao najveći projekat u istoriji Evrolige

Toni Parker je priznao da je njegov projekat Asvel propao, ostavljajući igrače bez obećanih plata i budžet smanjen na 24 miliona evra.

Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Ikona francuske košarke Toni Parker najavio je ovog leta da će Asvel biti najveći projekat Evrolige, međutim i prije početka sezone saznali smo da je to bila samo "šarena laža". Toni Parker ne samo da je izigrao navijače Asvela, pa i igrače koje je doveo, nego je u zabludu doveo i konkurenciju - koju je "natjerao" da vuče drugačije poteze dok je njihovim metama obećavao kule i gradove.

Od tih kula i gradova - ipak ništa. Budžet o kome je Toni Parker pričao - nevjerovatnih 59 miliona evra - ne postoji. Investitori s kojima je pravio velike planove su se povukli, tako da se očekuje egzodus košarkaša koji su povjerovali u projekat Asvel.

Prvi otišao najplaćeniji - Silvan Fransisko

"Da, istina je", rekao je predsjednik i trener Asvela Toni Parker za francuski "L'Ekip" kada je pritisnut da odgovori da li je tačno da Silvan Fransisko odlazi iz kluba i prije nego što je debitovao.

Francuski plejmejker, koji je ovog ljeta stigao iz Žalgirisa za "bijesnu platu", shvatio je da neće dobiti ni dio obećanog, tako da je pokupio stvari i otišao. Umjesto u Asvelu, igraće za Panatinaikos kod Željka Obradovića, za šta je dobio platu od tri milione evra godišnje.

Vjerovali ili ne, Toni Parker mu je za trogodišnji ugovor obećao 16 miliona evra i nije čudo što ga je tako lako ubijedio, samo je ipak problem što taj novac ne postoji.

Odlaze i svi ostali igrači?

Asvel je "skresao" budžet sa planiranih 59 miliona evra na oko 24 miliona evra, s tim da nije isključeno da će biti i manje od toga. To naravno pravi problem oko uklapanja 12+ igrača u tim, što će značiti da će oni sa najvećim primanjima - baš poput Fransiska - probati da potraže novu sredinu. I to neće biti lako jer su i drugi klubovi formirali timove, samo spram budžeta koji imaju, a ne fiktivnog koji je zamislio Parker.

Nik Vajler-Beb, Armoni Bruks, Bot Geč i Iv Pons su već potpisali ugovore i predstavljeni su u klubu i prema najnovijim informacijama - traže izlaze. Za sada je njemu najbliži Bruks koga želi Real Madrid.

Oni koji su se spominjali kao novi igrači Asvela - i nisu zvanično predstavljeni - gotovo sigurno ne dolaze u Asvel i čekaju nove klubove. To su dakle redom Danijel Tajs, Džoel Bolomboj, Peti Mils i Nejt Sestina koji će opet teže pronaći klubove u Evroligi jer su drugi sa tržišta "pokupili" druge igrače, misleći da oni nisu opcija.

Šta je plan B za Asvel?

Ideja je da Asvel sa znatno skromnijim budžetom, skoro tri puta manjim od predviđenog, ipak ostane u Evroligi, ali pitanje je da li će uopšte biti konkurentan. Naravno, postoji još šansa da Toni Parker - predsjednik, trener i sportski direktor - pronađe nove investitore koji će podržati taj projekat, ali je to malo vjerovatno.

Podsjetimo, ovog ljeta Francuska je ostala i bez Monaka u Evroligi zbog ogromnih finansijskih problema, a postavlja se pitanje da li će Evroliga u budućnosti spriječiti ovakve "eksperimente" koji štete ugledu Evrolige. I ne samo ugledu.

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