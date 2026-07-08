logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova NBA bomba u evropskoj košarci: Oteli igrače Partizanu i Zvezdu, pa vratili superstara

Nova NBA bomba u evropskoj košarci: Oteli igrače Partizanu i Zvezdu, pa vratili superstara

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Batum je novo pojačanje koje juri Asvel.

Nikola Batum dolazi u Asvel Izvor: MN PRESS

Asvel je već ozvaničio da će naredne sezone imati ogroman budžet, doveo je nekoliko pojačanja, a sada postoje informacije da je sve spremno da u svoje redove vrate Nikolu Batuma. Jedan od najboljih francuskih košarkaša svih vremena je bez angažmana nakon što mu je istekao ugovor sa Los Anđeles Klipersima, a izgleda da će se poslije 18 godina u NBA vratiti u Evropu.

Dok je u sezonama kada je dominirao imao i preko 15 poena po meču u najjačoj ligi na svijetu, Batum je u prošloj sezoni imao manju minutažu i upisivao je 9,6 poena, 4,7 skokova i 3 asistencije u sezoni. Batum je počeo karijeru u Le Manu, zatim je izabran kao 25. pik 2008, i od tada traje njegova NBA karijera. Igrao je za Portland, Šarlot, Los Anđeles Kliperse i Filadelfiju. 

Koga je već doveo Asvel?

Stigao je Silvan Fransisko za koga se očekuje da bude prva napadačka opcija, kao i Armoni Bruks koji je "otet" od Partizana. Kao defanzivni specijalac doveden je Nik Vejler Beb, a stigao je i But Gač. Posljednje pojačanje Asvela je i dugogodišnji centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj.

Ipak očekuje se da je to samo početak za tim iz Vilerbana koji će od naredne sezone sa klupe voditi Toni Parker koji je i vlasnik kluba. Ne štedi novac da sebi napravi tim za velika djela...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Nikola Batum košarka Asvel Evroliga transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC