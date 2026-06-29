Asvel pod vođstvom Tonija Parkera kreće u novu eru sa ozbiljnim pojačanjima i ambicijama u evropskoj košarci.

Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Slavni francuski košarkaš Toni Parker odlučio je da iz fotelje pređe na klupu Asvela, tako da ćemo naredne sezone imati neobičnu situaciju da zapravo vlasnik vodi ekipu kao trener. To povlači sa sobom mnoge kontroverzne stvari, ali jedno je sigurno - Asvel sad pravi ekipu kakvu nikada nije imao.

Parker je, gle čuda baš sada, odlučio da poveća budžet Asvelu i doveo je zaista ozbiljna pojačanja. Ne samo kada je igrački kadar u pitanju, nego se okružio i vrlo kvalitetnim trenerima koji će mu pomagati u radu.

Ko je sve stigao u Asvel?

Vidi opis Toni Parker pravi drim-tim u Asvelu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Ovaj izbor je vremenom postao logičan. Kada sam započeo proces da postanem trener, bio sam više fokusiran na NBA. Ali, između moje vezanosti za domovinu, činjenice da je Asvel kao moja beba i dolaska NBA Evrope, početak u mom voljenom klubu postao je veoma privlačan projekat", objasnio je Toni Parker koji je istakao da želi da osvoji Evroligu sa Asvelom i to mu je san koji ga vuče.

"Potpisao sam na dvije godine i treća je opciona", rekao je Parker i dodao da će imati nekoliko uloga, a ideja je da ovo postane klub koji i te kako odlučuje u evropskoj košarci.

Zato su već stigli Silvan Fransisko, Nik Vajler-Beb, Danijel Tajs, Armoni Bruks i But Goč. Ono što je zanimljivo je da je Parker aganžovao Vensana Kolea, dugogodišnjeg selektora Francuske, kao svog "ofanzivnog koordinatora", a recimo u "operativnom timu" koji će brinuti o pojačanjima su i Šarl Kaudi i Floran Pijetrus.

La composition du Coaching Staff de Tony Parker



Un collectif d’experts pour entourer notre nouveau coach dès la rentrée. Expérience du plus haut niveau, complémentarité des compétences et exigence quotidienne : le cocktail parfait pour donner vie à ce projet ambitieux.



Tous les…pic.twitter.com/Ay2XCiRbDD — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL)June 28, 2026







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