"Idemo na sud": Toni Parker prijeti Evroligi pred meč sa Partizanom

Toni Parker najavio je da bi ASVEL mogao da tuži Evroligu.

Izvor: Profimedia/ThierryBreton/Panoramic

Partizan gostuje ekipi ASVEL-a u 11. kolu Evroligeu petak u 20 sati, ali pred važan meč za oba tima iz Vilerbana stižu ne tako sjajne vijesti za elitno takmičenje. Toni Parker, vlasnik francuskog kluba, javno je govorio o problemima sa kojima se njegova ekipa susreće u ovom takmičenju. Pored svega, bivša NBA zvijezda najavila je i tužbu koja bi uskoro mogla stići na adresu Evrolige.

Parker je govorio o sankcijama elitnog takmičenja i tom prilikom osporio navode u kojima se tvrdi da ASVEL krši pravila ove lige. Klub koji je u vlasništvu trofejnog košarkaša sve je bliži prelasku u NBA Evropu, a do tada prisustvovaćemo raspravi na relaciji ASVEL - Evroliga. Razlog zbog kojeg elitno takmičenje osuđuje ovaj tim je taj da premalo novca troše na igrače. Minimum koji propisuje Evrolige je 5,85 miliona evra, dok ASVEL troši 4,8, ali Parker ima opravdanje za svoj klub.

"Sankcionisali su nas zato što izdvajamo 4,4 miliona evra za plate igrača, a Evroliga je propisala 5,85. S druge strane, propisi francuske Pro A lige sprečavaju nas da uložimo više jer smo pod finansijskom kontrolom. Ukratko, traže od nas da prekršimo pravila Košarkaškog saveza Francuske, s kojim gajimo odličan odnos", rekao je Parker.

Kad je u pitanju kazna ASVEL-a, Parker je jasan - ne želi da plati. "Idemo na sud. Pitanje koje sebi postavljam je: zašto ove godine, kad svi naši ugovori sa Evroligom važe do 2026", započeo je Parker za Le Progres.

Bonus video:

Pogledajte 02:23 Nikola Milutinov izjava posle Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)