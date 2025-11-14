Kapiten Crvene zvezde izrešetao Monako, pa najavio još boljeg Džareda Batlera: "Pričamo sa njim, samo da se navikne"

Ognjen Dobrić odigrao je sjajan meč u pobjedi Zvezde protiv Monaka.

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić odigrao je najbolji meč u Evroligi, ubacio 22 poena i uz šut 4/5 za tri bio jedan od ključnih razloga velike pobjede protiv Monaka.

"Našli smo način da igramo utakmicu, jako su nezgodna ekipa, ali smo našli energiju, što je najbitnije - energija i u napadu i u odbrani. Uz publiku koja nas je nosila to je dalo rezultate. Za nama je bila teška utakmica u Dubaiju i poraz, ali našli smo način i mnogo smo srećni zbog toga", rekao je on.

Zvezda je trenutno bez osmorice igrača, kako se skupila poslije toliko povreda i odsustava?

"E, pa to je baš izgledalo ovako. Ekipa se skupila i osjetila, svi su dali dodatnu energiju, svi su bili dobri u napadu i odbrani, malo je bilo grešaka. Ponavljam, igrali smo sa velikom energijom i to je tako kada igra ova ekipa. To je ključ za neke naše buduće pobjede. Igramo sa velikom energijom, znamo šta radimo u napadu i odbrani i pokrivamo jedan drugog, to smo radili na ovoj utakmici sa skraćenom rotacijom. Našli smo način i mnogo sam srećan zbog toga", dodao je Dobrić.

"Pričamo sa Batlerom, samo da se navikne"

Saglasio se sa ocjenom da je Zvezda ostvarila najveću pobjedu ove sezone.

"Mogu da kažem da je ovo najveća pobjeda u ovom dijelu sezone, ne samo zbog protivnika, već i zbog nas. Imali smo mnogo povreda, skidam kapu cijeloj ekipi, pokazali smo želju i karakter i našli novu energiju da dobijemo".

I Džered Batler je zablistao, pokazao NBA klasu i ubacio 20 poena, od čega 15 u drugom dijelu meča.

"Pričali smo i pokušava da se navikne na evropsku košarku. Teško mu je, prvi put je u Evropi, drugačija su pravila, manji je teren, drugi je ritam utakmice. Mislim da i on pronalazi svoj ritam, uklopio se u ekipu, sjajan je momak, voli da sasluša, da čuje šta imamo da kažemo. Igra dobro i samo da nastavi tako".

Kako je Saša Obradović motivisao ekipu?

"Nije bila potrebna dodatna motivacija, usmjeri nas kako da igramo. To su stvari koje on radi i kako nam daje samopouzdanje. Znamo da će to da radi i da će donijeti rezultat ako odigramo sa velikom energijom, da će funkcionisati i da će nam donijeti rezultat. Tako smo izašli na teren".

