Ovakvog Novaka Đokovića nikad niste vidjeli: Vodio navijanje, a onda je Crvena zvezda okrenula meč 1

Ovakvog Novaka Đokovića nikad niste vidjeli: Vodio navijanje, a onda je Crvena zvezda okrenula meč

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Pogledajte kako je Novak Đoković vodio navijanje na utakmici Crvene zvezde i Monaka.

novak djokovic vodi navijanje na zvezda monako Izvor: x.com/dejanpilja

Crvena zvezda je uprkos tome što ima mnogo problema, i što se tek vratila sa dalekog gostovanja u Dubaiju, uspjela da pobijedi Monako u fantastičnoj utakmici u "Beogradskoj areni". Vodili su gosti, ali ih je Zvezda u drugom poluvremenu slomila sjajnom odbranom koju je pokretala i energija sa tribina, tako da je na kraju uslijedilo veliko slavlje posle 91:79.

Sa igračima Crvene zvezde slavio je i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković koji je i ovaj meč pratio iz lože, a u više navrata snimljen je kako "luduje" na navijačke pjesme. Pogledajte jedan od najboljih snimaka:


Nije to naravno jedini trenutak kada su ga navijači s tribine snimili, prosto i sam Đoković se "punio energijom" čitavu utakmicu i pjevao je zajedno sa cijelom halom koja je dala taj dodatni impuls u drugom poluvremenu da se Monako konačno slomi. Za jednu od najvažnijih pobjeda ove sezone koju nisu mogle da ugroze ni brojne povrede koje su snašle tim Saše Obradovića.


Ovo je već ko zna koji put da je ove sezone Novak Đoković bio na utakmicama Crvene zvezde, dok smo ga nedavno vidjeli i da je u Atini gledao duel Olimpijakosa i Partizana.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

02:56
Novak Đoković o Olimpijskim igrama 2028. godine
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković KK Crvena zvezda Evroliga

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

RSr

Srpska je srećna da nema ove kriminalne bande na tribinama svojih gradova i klubova, majmunisanje, divljanje čitavog šljama iz regiona koji se tu svali. Isto tako je dobro da oni koji su tog intelektualnog nivoa mogu slobodno otići do Bg i biti sa sebi sličnima na tribini. Čast izuzecima poput Đokovića ali daleko im lepa kuća.

