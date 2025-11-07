Novak ispunio obećanje Grobarima: Ušao u finale, pa otišao pravo na meč Partizana

Novak Đoković je kasnio, ali je na kraju stigao na meč Partizana sa Olimpijakosom u Evroligi.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Novak Đoković je obećao da će se pojaviti na meču Partizana i Olimpijakosa u Evroligi i to obećanje je ispunio. Iako je u petak igrao polufinale turnira u Atini protiv Janika Hanfmana, uspio je da se nađe na tribinama hale u "Pireju".

Kamere su ga snimile u društvu brata Đorđa Đokovića, koji je prvi čovjek turnira ATP 250 kategorije u prestonici Grčke, ali naš reporter sa terena nam javlja da su sa njim bili i sin Stefan kao i brat Marko. Pogledajte:

Pogledajte 00:19 Novak Ðoković na meču Olimpijakosa i Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak je pred ovaj meč naglasio da će, iako je navijač Crvene zvezde, navijati za Partizan kao srpskog predstavnika u Evroligi. Nije mu ovo prvi put da gleda Olimpijakos, do sada je gledao već dvije utakmice kluba uživo u hali.

"Ja uvijek navijam za srpske klubove, bez daljnjeg. Zvezdaš sam, ali je Partizan broj dva tu, sa kim god", rekao je pred meč Novak Đoković.

Iskoristio je Đoković tako dio svog ne tako dugog odmora između polufinala i finala da uživa u košarci. On će se sa Lorencom Muzetijem sastati u finalu u subotu od 18 časova.