logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak ispunio obećanje Grobarima: Ušao u finale, pa otišao pravo na meč Partizana

Novak ispunio obećanje Grobarima: Ušao u finale, pa otišao pravo na meč Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je kasnio, ali je na kraju stigao na meč Partizana sa Olimpijakosom u Evroligi.

Novak Đoković gleda meč Olimpijakosa i Partizana Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Novak Đoković je obećao da će se pojaviti na meču Partizana i Olimpijakosa u Evroligi i to obećanje je ispunio. Iako je u petak igrao polufinale turnira u Atini protiv Janika Hanfmana, uspio je da se nađe na tribinama hale u "Pireju". 

Kamere su ga snimile u društvu brata  Đorđa Đokovića, koji je prvi čovjek turnira ATP 250 kategorije u prestonici Grčke, ali naš reporter sa terena nam javlja da su sa njim bili i sin Stefan kao i brat Marko. Pogledajte: 

Pogledajte

00:19
Novak Ðoković na meču Olimpijakosa i Partizana
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak je pred ovaj meč naglasio da će, iako je navijač Crvene zvezde, navijati za Partizan kao srpskog predstavnika u Evroligi. Nije mu ovo prvi put da gleda Olimpijakos, do sada je gledao već dvije utakmice kluba uživo u hali. 

"Ja uvijek navijam za srpske klubove, bez daljnjeg. Zvezdaš sam, ali je Partizan broj dva tu, sa kim god", rekao je pred meč Novak Đoković.

Iskoristio je Đoković tako dio svog ne tako dugog odmora između polufinala i finala da uživa u košarci. On će se sa Lorencom Muzetijem sastati u finalu u subotu od 18 časova. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Partizan KK Olimpijakos Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC