"Zvezdaš sam, ali ću navijati za Partizan": Pitali smo Đokovića za meč u Pireju, sve zavisi od jednog detalja

Novak Đoković odgovorio je na pitanje MONDA i potvrdio da će da navija za Partizan protiv Olimpijakosa u Pireju.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković ima dovoljno vremena da stigne i na meč Evrolige između Olimpijakosa i Partizana u petak. Saznao je da će meč igrati u 16 časova po našem vremenu i da ima dovoljno prostora da ode uveče na utakmicu u Pirej (20.15). Na pitanje MONDA o tome da je dobio "pomoć" organizatora zbog toga, počeo je da se smije.

"Nije zbog toga. To je više organizacijiski u smislu turnira i TV prenosa. Oni su već imali za polufinale i finale te 'zaključane termine' unapred. Eto, pogodilo se lijepo. Nadam se, vidjeću kako ću se osjećati, da li ću pobijediti ili izgubiti, koliko će trajati meč, koliko će trajati oporavak. Volio bih da odem na utakmicu, Svi smo uzbuđeni što dolazi Partizan, biće sjajan meč", rekao je Novak.

Ðoković na pitanje Monda: Zvezdaš sam, ali ću navijati za Partizan u Pireju

Na dodatno pitanje MONDA za koga će da navija u tom meču pošto je navijač Crvene zvezde, dao je jasan odgovor.

"Ja uvijek navijam za srpske klubove, bez daljnjeg. Zvezdaš sam, ali je Partizan broj dva tu, sa kim god", zaključio je Đoković.