Đoković dobio poseban termin za polufinale: Sve je pomjereno da bi stigao na meč Partizana

Autor Nemanja Stanojčić Izvor mondo.rs
Novak Đoković igraće meč polufinala u petak od 16 sati po našem, odnosno 17 sati po lokalnom vremenu, pa će imati dovoljno vremena da stigne na meč Olimpijakosa i Partizana. Od izvještača MONDA iz Atine.

Novak Đoković termin polufinala u Atini Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Novak Đoković prošao je u polufinale turnira u Atini i odmah je saznao kada će na teren u petak. Dobio je poseban termin, igraće u 17 časova po lokalnom, odnosno 16 sati po našem vremenu. To znači da stiže na meč Partizana u Evroligi.

Direktor turnira Đorđe Đoković izgleda mu je izašao u susret, pa će tako stići na utakmicu koja se igra u 20.15 po našem vremenu. Imaće vremena da odradi i konferenciju za medije i sve protokolarne stvari prije odlaska u Pirej.

Ono što još uvijek ne zna jeste ko će mu biti rival na tom meču, pošto svoje polufinale tek igraju Markos Điron i Janik Hanfman. U drugom polufinalu igraće Lorenco Museti i Sebastijan Korda.

Tagovi

Tenis Novak Đoković ATP Atina

