Novak se pojavio na terenu i izazvao haos: Cijela Arena ustala zbog Srbina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Novak Đoković pojavio se na terenu u Atini, a njegov izlakaz oduševio je navijače koji su ustali da ga pozdrave. Od izvještača MONDA iz Atine Nemanje Stanojčića.

Oduševljenje u Atini zbog Novaka Đokovića Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković igra protiv Nuna Boržeša u četvrtfinalu turnira u Atini, a navijači su oduševljeni. Vidjelo se to u momentu kada je najbolji teniser svih vremena izašao na teren pred početak duela.

Kada je oficijelni spiker najavio da će Novak sljedeći da izađe na teren, svi su ustali. Krenula je odmah vriska, aplauzi, djeca su pokušala da se probiju što bliže sa loptama i lopticama i nadali su se da će da dobiju autogram. Igrači to nikada ne rade prije meča, tako da će morati da sačekaju da se sve završi.

Pogledajte

00:29
Novak Ðoković izlazak na teren pred meč sa Boržešom
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Dobio je aplauze, ovacije, a znao je na tome da im se zahvali. Otpozdravio ih je i potom otišao na svoju stolicu. Svaki potez srpskog asa privlači ogromnu pažnju u grčkoj prestonici.

