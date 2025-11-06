logo
Održan žrijeb za Završni masters, evo ko su rivali Novaka Đokovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Novak Đoković će imati jako, jako tešku grupu na Završnom mastersu sezone u Torinu.

Održan žrijeb za Završni masters, evo ko su rivali Novaka Đokovića Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Održan je žrijeb za završni turnir sezone u Torinu i Novak Đoković je upao u "Džimi Konors grupu". To znači da će igrati sa Karlosom Alkarazom, Tejlorom Fricom i Aleksom De Minorom.

U drugoj grupi "Bjern Borg" našli su se Janik Siner, Saša Zverev, Ben Šelton i osmi učesnik koji će biti odlučen između Feliksa Ože-Aljasima ili Lorenca Musetija.

Turnir u "Inalpi Areni" u Torinu počinje 9. novembra i igraće se do 16. novembra, a iako su iz Teniskog saveza Itaije najavili da će Novak nastupati on je eksplicitno rekao da će tek nakon turnira u Atini donijeti odluku o svom nastupu.

Novak je rekorder sa sedam osvojenih završnih mastersa, a ako prođe prvu grupu igraće sa jednim od dvojice tenisera koji osvoje prva dva mjesta u grupi. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:16
Novak Ðoković trening u Atini
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Tagovi

Novak Đoković Tenis Završni masters

