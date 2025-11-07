Poslije nekoliko mjeseci sage Ife Lundberg napušta Partizan i seli se u Izrael.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Ife Lundberg i definitivno napušta Partizan. Još pred početak sezone Lundbergu je rečeno da se na njega ne računa i da može da traži novi klub, a izbor je na kraju pao na Makabi iz Tel Aviva.

U toku dana će Danac biti i ozvaničen kao novi igrač Makabija, a interesantno je da će njegova plata biti "podijeljena" između dvije strane. Preciznije, kako prenosi izraelski portal "One", Partizan će platiti 500 hiljada evra do kraja sezone Makabiju, dok će Makabi pokriti ostatak ugovora - odnosno 800 hiljada evra.

Lundberg razočarao u Partizanu

Vidi opis Ife Lundberg otišao iz Partizana: Crno-bijeli mu plaćaju dio ugovora, poznato i koliko

Gabrijel "Ife" Lundberg je prošle sezone stigao iz Virtusa kao jedno od najzvučnijih pojačanja, ali nije opravdao očekivanja u crno-bijelom dresu. Prosječno je postizao po 7,9 poena uz 14,9 minuta na terenu u Evroligi, ali bio je daleko od svojih najboljih partija iz Bolonje, u kojima je bio i čovjek odluke u pojedinim utakmicama najjačeg takmičenja. Zbog toga je na kraju sezone bio van tima za domaće prvenstvo.

Pred početak sezone, Ostoja Mijailović objavio je da je "mejlom obavijestio Lundberga da na njega ne računaju", a status mu se nije promijenio ni zbog povrede Karlika Džounsa, ni zbog odlaska Frenka Nlikine.

"Lundberga kao opciju nijednog trenutka nisam razmatrao. Ne vjerujem ni bilo ko drugi u klubu, ta odluka je donesena još ljetos, ali da se ne vraćamo na to. To su stvari koje su bile i donesene ljetos", govorio je Obradović ranije ove sezone i okrenuo se drugim igračima.