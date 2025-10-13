logo
Ife Lundberg konačno našao klub? Ostaje u Evroligi i krade mjesto srpskom košarkašu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Danski košarkaš Ife Lundberg na korak je od odlaska iz Partizana, a ostaće u Evroligi.

ife lundberg ide iz partizana u makabi Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia

KK Partizan je uoči početka ove sezone odlučio da Ife Lundberg neće biti dio tima i to je javno rekao predsjednik Ostoja Mijailović, međutim to i dalje nije pomoglo da Danac pronađe novu sredinu. U posljednje vrijeme ima više interesovanja za njega, što i nije iznenađenje jer su sezone počele, došlo je do povreda, ostale su rupe...

Prema informacijama izraelskog portala "One", Ife Lundberg bi mogao da postane novi košarkaš Makabija iz Tel Aviva i pregovori su u toku. Danac je zainteresovan da postane član "ponosa Izraela" i sve bi trebalo da bude riješeno ove nedjelje.

Interesantno je da drugi izraelski portal "Sport 5" dopunjuje ovu vijest informacijom da će Ife Lundberg "ukrasti" mjesto srpskom košarkašu Urošu Trifunoviću. Makabi traži mjesto u rosteru i čini se da će ga Trifunović, još jedan bivši igrač Partizana, izgubiti. Ne razmišlja se još o raskidu ugovora, ali bi pozajmica mogla da bude model po kome će otići.

Makabi Tel Aviv je inače dobio znak da krene u jačanje tima nakon nešto slabijeg početka sezone (1-2), tako da se uz Lundberga spominje još Nik Kalates koji je potpuno izgubio ulogu u Monaku.

Sve u svemu utisak je da je pred nama vrlo zanimljiva sezona u Evroligi.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:49
Ovacije za Željka Obtadovića u Beogradskoj areni
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

Tagovi

Ife Lundberg košarka KK Partizan Makabi Tel Aviv

