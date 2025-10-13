Danski košarkaš Ife Lundberg na korak je od odlaska iz Partizana, a ostaće u Evroligi.

Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia

KK Partizan je uoči početka ove sezone odlučio da Ife Lundberg neće biti dio tima i to je javno rekao predsjednik Ostoja Mijailović, međutim to i dalje nije pomoglo da Danac pronađe novu sredinu. U posljednje vrijeme ima više interesovanja za njega, što i nije iznenađenje jer su sezone počele, došlo je do povreda, ostale su rupe...

Prema informacijama izraelskog portala "One", Ife Lundberg bi mogao da postane novi košarkaš Makabija iz Tel Aviva i pregovori su u toku. Danac je zainteresovan da postane član "ponosa Izraela" i sve bi trebalo da bude riješeno ove nedjelje.

Vidi opis Ife Lundberg konačno našao klub? Ostaje u Evroligi i krade mjesto srpskom košarkašu Košarkaš Crvene zvezde Jago dos Santos i košarkaš Partizana Ife Lundberg. Ife Lundberg Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Interesantno je da drugi izraelski portal "Sport 5" dopunjuje ovu vijest informacijom da će Ife Lundberg "ukrasti" mjesto srpskom košarkašu Urošu Trifunoviću. Makabi traži mjesto u rosteru i čini se da će ga Trifunović, još jedan bivši igrač Partizana, izgubiti. Ne razmišlja se još o raskidu ugovora, ali bi pozajmica mogla da bude model po kome će otići.

Makabi Tel Aviv je inače dobio znak da krene u jačanje tima nakon nešto slabijeg početka sezone (1-2), tako da se uz Lundberga spominje još Nik Kalates koji je potpuno izgubio ulogu u Monaku.

Sve u svemu utisak je da je pred nama vrlo zanimljiva sezona u Evroligi.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:49 Ovacije za Željka Obtadovića u Beogradskoj areni Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)