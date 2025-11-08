Srušio Partizan, pa došao u prvi red da gleda Novaka

Pojavio se Tomas Vokap na meču Novaka Đokovića i Lorenca Muzetija, ali svi su zapravo gledali u njegovu suprugu Estrelu Nuri.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Novak Đoković je zaigrao u finalu turnira u Atini sa Lorencom Muzetijem, a između ostalih među prisutnima na meču bio Tomas Vokap. Najbolji pojedinac u meču Partizana i Olimpijakosa u Pireju u Evroligi pojavio se sa ljepšom polovinom.

Snimile su kamere iskusnog američkog plejmejkera sa iskustvom igranja u reprezentaciji Grčke, ali sve oči su bile uprte u njegovu suprugu Estrelu Nuri. Pogledajte ih:

Ova Grkinja je jedna od najpoznatijih grčkih manekenki i ima karijeru koju je najviše razvijala u domovini i u Njujorku. Bavila se glumom, stend ap komedijom i pjevanjem, a zapravo ima persijsko porijeklo i odrasla je u Švedskoj.

Sada već iskusni 32-godišnji plejmejker je poslije koledža ostao nedraftovan, pa je odigrao jednu sezonu u razvojnoj ligi i potom prešao u Evropu. Igrao je u Ludvigsburgu godinu dana, zatim tri u Žalgirisu i od 2021. je u Olimpijakosu. Bio je najbolji defanzivac FIBA Lige šampiona 2018. i Evrolige 2024. godine, a 2023. je bio najbolji kradljivac lopti. Proglašen je dva puta za najboljeg defanzivca grčke lige i jednom za MVP-a grčkog finala. Tri puta je u Litvaniji bio defanzivac godine.

Protiv Partizana je u meču odigranom u petak imao 15 poena, 5 skokova i 4 asistencije.

