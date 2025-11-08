logo
Novak Đoković se pojavio i napravio haos u Atini: Ovako se dočekuje najveći ikada

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Novak Đoković izašao je na teren u Atini pred početak finala i izazvao je delirijum na tribinama. Od izvještača MONDA iz Atine.

novak djokovic izazvao delirijum u atini Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković bori se za 101. titulu u karijeri. Rival u finalu turnira u Atini mu je Lorenco Museti, a uoči tog meča publika je znala kako da dočeka najvećeg ikada. Aplauzi, ovacije i sjajna podrška za srpskog asa.

Prvi je na teren izašao Italijan i dobio je mlake aplauze sa tribina. Onda je spiker izgovorio da će na teren da izađe Novak i svi su ustali i samo čekali da se pojavi iz tunela. Čim je kročio na teren krenuli su aplauzi i ovacije. Bilo je tu mališana koji su se nadali da će dobiti autogram ili sliku, ali to teniseri nikada ne rade prije mečeva.

Novak Ðoković izlazak na teren pred finale u Atini
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbin traži 101. trofej u karijeri, dok Museti ima sedam uzastopnih poraza u finalima. Njemu bi trijumf donio i učešće na Završnom mastersu u Torinu. U slučaju poraza moraće da navija da se srpski igrač povuče za turnira gdje igraju osmorica najboljih... Rekao je Nole da će konačnu odluku o tome donijeti poslije turnira u Atini.

Novak Ðoković izlazak na teren pred finale u Atini
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO, Nemanja Stanojčić) 

