Stefan sprema tatu Novaka za finale: Đoković dobio novog "trenera" u Atini

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Stefan Đoković bio je na terenu i pomagao je svom ocu Novaku na treningu uoči finala protiv Lorenca Muzetija. Od izvještača MONDA iz Atine Nemanje Stanojčića.

Stefan Đoković sa Novakom na terenu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković ima najbolju moguću pripremu za finale sa Lorencom Muzetijem u Atini. Priprema ga njegov sin Stefan. Našao se i on na terenu u "OAKA Areni" i pomagao tati na treningu sa Stefanosom Sakelaridisom.

Istrčao je Stefan u jednom momentu na teren i ostao tu do kraja treninga. Dodavao je loptice prvo tati, pa onda i Stefanosu i zabavljao se uoči samog početka meča.

Pogledajte

00:20
Stefan sprema Novaka za finale
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak je za to vrijeme držao potpuni fokus na teren, na udarce, pripremu. Tražio je od Grka da mu šalje loptice u određenu stranu, da ga sprema za servise Italijana i sve ono što ga čeka. Nije previše izlazio na mrežu što sugeriše da očekuje da će da se vodi prava bitka sa osnovne linije i da se sprema za duge razmjene.

Tu je i Marko Đoković

Tik pored terena bio je i Novakov mlađi brat Marko. On je stajao sa tim menadžerom Karlosom Gomezom Ererom i pratili su zajedno Novakov trening. Malo šale, zabave, osmijeha uoči meča.

U jednom trenutku im je i Stefan nakratko prišao, pozdravili su se sa njim, prije nego što se mališan vratio na teren da nastavi trening.

Tagovi

Novak Đoković Stefan Đoković Tenis ATP Atina

