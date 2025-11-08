logo
"Ljudi brzo zaboravljaju": Đoković sasuo istinu u lice, ne može da se pomiri sa nepravdom

"Ljudi brzo zaboravljaju": Đoković sasuo istinu u lice, ne može da se pomiri sa nepravdom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković izuzetno cijeni Stena Vavrinku sa kojim je odigrao neke od najboljih mečeva u karijeri.

Novak Đoković izuzetno cijeni Stena Vavrinku Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Legendarni švajcarski teniser Sten Vavrinka zaustavljen je u 2. kolu turnira u Atini od Lorenca Muzetija koji će u subotu igrati u finalu protiv Novaka Đokovića. Iako gazi 40. godinu pokazao je zavidan nivo tenisa i još uvijek ne razmišlja o penziji. Nekadašnji grend slem šampion je imao tu nesreću da igra u eri "velike trojke", ali Đoković vrlo dobro zna o kakvom igraču se radi.

Srbin je tokom jednog intervjua u Grčkoj izjavio da je Vavrinka najpotcjenjeniji igrač na ATP turu.

"On je potcijenjen i nedovoljno cijenjen s obzirom na to da je trostruki grend slem šampion. Ljudi zaboravljaju na njega i šta je postigao. On je postigao više od 90 odsto igrača u istoriji ovog sporta", rekao je Đoković.

"Sten takođe često dobija isto pitanje i potpuno se slažem sa njim kada kaže: 'Ostavi me na miru. Pusti me da igram, da uživam.' Razumijem radoznalost ljudi o tome 'kada', ali za mene nema takvog odbrojavanja u glavi", rekao je peti teniser svijeta.

Vavrinka: Đoković je GOAT

Izvor: Profimedia/JAVIER ROJAS/PI

Novinar MONDA upitao je Vavrinku ko je za njega najbolji teniser svih vremena? Nije se previše dvoumio.

"Za mene je prilično jasno. Na kraju, imao sam sreću da igram u isto vrijeme kao on, Rodžer, Rafa i Endi. Oni su bili najbolji na svijetu godinama, bio je veliki izazov. Kao navijaču mi je bilo sjajno gledati ih kako igraju, kako se bore. Novak je došao malo kasnije, mlađi je, pa se razvijao da bi mogao da im se suprotstavi. To je ljepota sporta i tenisa. Svaki igrač ima šansu da napreduje i da dobije bilo koga. Đoković je upravo to uradio bolje od svih ostalih."

Otkrio je zašto i dalje igra. "Publika i podrška su jedan od razloga zašto i dalje igram. Ne postajem ništa mlađi, uživam u tome. Hvala im što me podržavaju. Te emocije, energija, to je nevjerovatno. Uživam zaista u tome mnogo."

Podsjetimo, nekada treći teniser svijeta osvojio je Australijan open 2014. godine, Rolan Garos 2015. i US ppen 2016. godine. Takođe, zajedno sa zemljakom Federerom osvojio je zlatnu medalju u muškom dublu na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, kao i trofej Dejvis kupa 2014. godine.

Tagovi

Novak Đoković Sten Vavrinka Tenis

