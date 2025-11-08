Novak zna ko mu stoji na putu do 101. titule: Italijan igra za duplu krunu, a Srbin pamti 3.07 ujutru

Novak Đoković protiv Lorenca Muzetija igra u finalu turnira u Atini. Srpski igrač je dobio osam od devet mečea, ali se neki posebno dobro pamte. Od izvještača MONDA iz Atine Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković nalazi se na korak do osvajanja 101. titule u karijeri. Da bi u tome uspio, potrebno je da u finalu turnira u Atini pobijedi Lorenca Muzetija. Čovjeka kog je savladao osam put u devet međusobnih okršaja, a sa kim će igrati u subotu (16 časova po srpskom, 17 po lokalnom). Kratak pogled na statistiku rekao bi da je Srbin dominirao, ali to nije baš tako.

Duel u grčkoj prestonici ima dvostruki značaj za italijanskog tenisera. Pobjeda bi mu donijela titulu, ali ne samo to. Obezbijedio bi i plasman na Završni masters u Torinu, dakle bio bi među osmoricom najboljih u svojoj domovini. Na Novaku je da to spriječi i da se raduje pred publikom koja ga obožava u Atini.

"Za turnir je ostvarenje snova da u finalu igraju prvi i drugi nosilac", rekao je Novak na konferenciji za medije poslije pobjede u polufinalu.

Sa druge strane, deveti reket svijeta ima dupli motiv i to je svima jasno.

"Ne ide mi u finalima u posljednje tri godine, gubim te mečeve. Nadam se da će priča da se promijeni od subote. Imam dva cilja, jedan je titula, a drugi svi dobro znate. Igraću protiv legende i biće to lijepa prilika za publiku da uživa", poručio je Muzeti.

Italijan slavio samo jednom, ali je Novak upamtio drugi meč

Prvi meč Novak i Lorenco odigrali su na Rolan Garosu 2021. godine i od tada su se sastali još osam puta. Ukupno je 8:1 za srpskog asa. Ali, nije baš to bilo tako jednostavno, posebno ljubitelji tenisa pamte šta se dogodilo na Rolan Garosu prošle godine.

Zbog nekih veoma loših odluka organizatora turnira, došlo je do pomjeranja mečeva, pa su Đoković i Muzeti taj duel zavšili u 3.07 ujutru, dakle daleko poslije ponoći. I taj okršaj pripao je Srbinu poslije nestvarne drame - 7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0.

Meč je trajao četiri i po sata i mogao je da bude završen mnogo ranije pošto je Nole poslije osvojenog prvog seta u drugom vodio sa 4:1 i onda se praktično "ugasio" sve do četvrtog seta. Njih dvojica po pravilu igraju uzbudljive mečeve, neće ovaj u Atini da traje do 3 ujutru kao u Parizu, ali se očekuje dosta uzbuđenja.

Kakva je situacija za Završni masters?

Već su poznate grupe, žrijeb je održan, ali ono što se još ne zna jeste ko su preostala dva člana završne "osmorke". Trenutno je na tom spisku i Novak Đoković koji je javno rekao da još nije donio konačnu odluku i da čeka kraj turnira. To obično znači da je odgovor "ne", ali da ne prejudiciramo. Čeka se Nole.

Ako odluči da zaigra, onda će od ishoda finala zavisiti drugi učesnik. Pobjeda Đokovića i njegovo učešće znači da tamo idu on i Feliks Ože-Alijasim (Kanada) dok trijumf Italijana izbacuje Kanađanina iz trke. Ali, ako kojim slučajem najveći igrač svih vremena riješi da tamo ipak ne igra, onda će "kartu" dobiti i Feliks i Lorenco. Možda konačnu odluku saopšti odmah poslije meča, tokom davanja izjava na terenu...

