Poznato kad Novak igra finale u Atini: Bori se za 101. titulu u karijeri u idealnom terminu

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković će u subotu u Atini imati priliku da se bori za 101. trofej u karijeri, a poznat je i termin njegovog izlaska na teren u dvorani "OAKA". Najbolji svih vremena pred grčku publiku neće izaći prije 16 sati.

Finalni duel turnira iz serije 250 na programu je u subotu, ali još nije poznato ko će biti Novakov rival. Srbin će se sastati sa boljim iz meča Lorenca Muzetija i Sebastijana Korde. Teniski program u glavnom gradu Grčke počinje u 12:30, a prije nego što ćemo gledati glavnog favorita za titulu odigraće se dva meča u dubl konkurenciji.

Đoković će u Atini igrati 144. finale u profesionalnoj karijeri. Srpski as je u 2025. već osvojio trofej u Ženevi, jubilarni 100, dok je jedini poraz u finalu doživio u Majamiju, gdje je bolji bio mladi Čeh Jakob Menšik.

