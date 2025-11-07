logo
Čitaoci reporteri

Ataman prežalio Zvezdu, iz prvog reda gleda Novaka: Evo ko je sve uživao u dominaciji najboljeg svih vremena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Novak Đoković je na turniru u Atini privukao veliku pažnju poznatih ličnosti, svi su željeli iz prvog reda da gledaju najboljeg svih vremena

Ergin Ataman gledao Novaka Đokovića Izvor: TOLGA BOZOGLU/EPA

Novak Đoković je u Atini, a samo njegovo prisustvo u prestonici Grčke izaziva veliko interesovanje za najboljeg svih vremena. Uz to, ljubitelji tenisa imaju priliku da uživaju u njegovim mečevima u OAKA dvorani, a prije svega poznate ličnosti su željele da uživaju u meču Srbina.

Novak je obezbijedio finale Atine, nakon što je bio bolji od Janika Hanfmana. A još jednu majstoriju tenisera iz Srbije gledale su i brojne poznate ličnosti. U prvom redu se našao trener Panatinikosa Ergin Ataman koji je u utorak upisao poraz u Beogradskoj areni od Crvene zvezde. Selektor reprezentacije Turske sjedio je tik do lože Srbina, pored njega su Boris Bošnjaković, Miljan Amanović i članovi ekipe.

Pogledajte

00:13
Ataman, Šorts, Ernangomez i premijer Grčke gledaju Ðokovića u polufinalu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Među publikom uočen je i Ti Džej Šorts, plejmejker "zelenih", kao i njegov saigrač Huančo Ernangomez. Takođe, Srbina je bodrio i fudbaler AEK-a Marko Grujić, koji će ponovo obući dres "orlova" u predstojećem ciklusu kvalifikacije za Mundijal 2026. Novak se mogao pohvaliti i da ga je u dobro poznatoj evroligaškoj dvorani gledao i premijer Grčke Kirjakos Micotakis.

