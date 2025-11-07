Ronaldo hvalio Đokovića pred novinarom koji ga mrzi

Pogledajte kako je reagovao Pirs Morgan kada je Kristijano Ronaldo počeo da se divi Novaku Đokoviću pred njim. Odjednom je promenio ploču.

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo gostovao je ove nedjelje u emisiji kontroverznog britanskog novinara Pirsa Morgana gdje je govorio na razne teme - od Dijoga Žote preko rivalstva s Mesijem do Donalda Trampa - a u jednom trenutku dotakao se i Novaka Đokovića.

Ne bi to bilo ništa čudno da Pirs Morgan nije jedan od onih koji su najgnusnije vrijeđali Novaka Đokovića, međutim kada je Kristijano Ronaldo izgovorio ime najvećeg srpskog tenisera - britanski novinar je promijenio ploču. Tako je bilo i kada mu je u gostima bio Zlatan Ibrahimović, pa smo još jednom vidjeli kako Pirs Morgan mijenja mišljenje i ide uz dlaku svojim gostima i odjednom zaboravlja šta je pričao o Novaku Đokoviću.

Šta je rekao Ronaldo o Novaku?

Nije nikakva tajna da su Kristijano Ronaldo i Novak Đoković u dobrim odnosima, štaviše nedavno smo ih videli i zajedno u Saudijskoj Arabiji, a Pirs Morgan kao da se nadao da će portugalski fudbaler zaboraviti da ga pomene:

Pirs Morgan : Na koje sportiste se ti ugledaš? Ko te inspiriše da toliko brineš o sebi?

: Na koje sportiste se ti ugledaš? Ko te inspiriše da toliko brineš o sebi? Kristijano Ronaldo : Ko me inspiriše? Sam sebe najviše inspirišem, ali iz drugih sportova... Lebron Džejms recimo! Imam više kose od njega ha-ha. Još igra košarku i u dobrom je fizičkom stanju. Osim njega i Luka Modrić. On je moje godište i još igra fudbal... Hm, ko još. Da, Novak Đoković!

: Ko me inspiriše? Sam sebe najviše inspirišem, ali iz drugih sportova... Lebron Džejms recimo! Imam više kose od njega ha-ha. Još igra košarku i u dobrom je fizičkom stanju. Osim njega i Luka Modrić. On je moje godište i još igra fudbal... Hm, ko još. Pirs Morgan : Da, on je ovdje i igra na turniru u Saudijskoj Arabiji i rekao je da si ti jedan od razloga zašto još igra. Hoće da igra i pokaže, kaže da si mu ti inspiracija. Sigurno je dobro, kad si inspiracija najboljem teniseru svih vremena?

: Da, on je ovdje i igra na turniru u Saudijskoj Arabiji i rekao je da si ti jedan od razloga zašto još igra. Hoće da igra i pokaže, kaže da si mu ti inspiracija. Sigurno je dobro, Kristijano Ronaldo: Jeste, lijepo je kada drugi pričaju tako o tebi. Novak je veličina u svom sportu i drago mi je zbog njegovih riječi.

Šta je Pirs Morgan pričao o Dijani?

Ne samo da je Pirs Morgan napadao Novaka Đokovića od najranijih faza njegove karijere i, između ostalog, optuživao ga za doping, nego je bezobrazne komentare upućivao i njegovoj porodici. Konkretno, ružno je pričao o njegovoj majci Dijani.

Vjerovatno i najgora stvar koju je Britanac uradio bila je ona kada je javno ismijavao Dijanu Đoković, pomenuvši njen tvit u jednoj svojoj objavi na društvenim mrežama. Bilo je to dok je Novak bio u pritvoru u Australiji, dok su se prema njemu ophodili kao prema najgorem kriminalcu. Tada je Dijana objasnila da "Novak prolazi kroz torturu, uznemiravanje i da mu je teško". Na to se Pirs nadovezao i cinično ismijavao Noleta. "Jadnik. Zvuči mnogo gore od jednostavne vakcine za koju je potrebno par sekundi", napisao je Morgan