Isplivale fotke Novaka i Kristijana: Ispisane posebne poruke, a da li je razgovor bio o biznisu?

Novak Đoković uslikan je na sastanku sa Kristijanom Ronaldom, a otkriveni su i neki detalji svega toga. Pojavile su se nove fotografije.

Izvor: Instagram/lisboaracketcentre

Novak Đoković nije u Saudijskoj Arabiji igrao samo tenis na egzibiciji "Šest kraljeva". Iskoristio je to vrijeme za sastanak sa Kristijanom Ronaldom. Njih dvojica su prvo tajno uslikani na tom razgovoru, pa su se sada pojavile nove fotografije njih dvojice i novi detalji.

Upravo je legendarni portugalski napadač objavio to i na svom Instagramu. Tu priliku iskoristio je Ronaldo da razmijene dresove i autograme i dobio je reket i lopticu. Na reketu mu je Nole napisao "za Krisa, sijuuuu", aludirajući i na njegovu čuvenu proslavu golova.

Novak Djokovic and Cristiano Ronaldo meet-up in the racket club..



They exchanged T-shirts and Novak gifted a signed ball and racket to Ronaldo. “For Cris”pic.twitter.com/ZvDxJ3MU9k — SK (@Djoko_UTD)October 21, 2025

Ne vidi se šta mu je Novak napisao na majici koju mu je poklonio, ali na dresu koji je Ronaldo njemu dao piše "za mog prijatelja Novaka".

Da li je sastanak povezan sa biznisom?

Već neko vrijeme priča se i piše o stvaranju nove lige koja će da bude pandan NBA ligi. U tome učestvuju Lebron Džejms i Maverik Karter, njima se pridružio i Miško Ražnatović. A dio tog projekta je navodno i Đoković.

Da li je možda Novak u vezi sa tim takođe pričao sa Kristijanom? Ili možda oko drugog projekta pošto je sa dečkom Arine Sabalenke Jorgosom Frangulisom postao vlasnik Le Mana.