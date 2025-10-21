"Ovo je sabotaža": Novak Đoković progovorio o gorućoj temi, ne odustaje od ideala

Novak Đoković opet je u obračunu sa "teniskim kartelom" i poručio je da se neće smiriti dok ne riješi probleme u tenisu. Bez obzira na sabotaže sa kojima se suočava.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković ne planira da ide u penziju i želi da makar dok još igra učini sve što je u njegovoj moći da popravi "bijeli sport". Znamo da je Đoković već nekoliko godina u sukobu sa organizacijom ATP zbog toga što novac od turnira nije tako raspoređen da i oni slabije rangirani teniseri i teniserke mogu da "žive" od ovog sporta, a da svaki put kada bi pokušao da unese promjene - nailazio bi na prepreke, saplitanja, ucjene...

Zato je i te kako veliki udarac izazvao osnivanjem svog Sindikata tenisera PTPA koji se bori upravo za ravnopravnost kada su nagrade u pitanju i dobija sve veću podršku među kolegama, a sada je progovorio i sa čim se sve suočava od kada je odlučio da se odupre teniskim moćnicima.

Govorivši na panelu u Rijadu, gdje je igrao na egzibicionom turniru "Šest kraljeva", Novak Đoković je načeo mnoge važne teme. Između ostalog, rekao je da "norme i struktura tenisa i dalje imaju mnogo neiskorišćenog potencijala" dodavši da su stalno oni koji pokušavaju da unesu neke inovacije - sputani zbog toga. Upotrebio je Đoković i težu riječ od te, dodavši da primjećuje da postoji sabotaža u tenisu čim se pomenu promjene.

"Tenis je bio sport za elitu, ima takve temelje... Što je dobro, jer imamo naslijeđe, tradiciju i istoriju na koju smo ponosni. Prosto, to je veoma globalan sport. Ali, ima toliko potencijala koji je neiskorišćen, i to je loša strana, jer su inovacije sabotirane, zato što moraš da se ponašaš na određeni način, onako kako smo navikli da ljudi govore ili igraju", poručio je Đoković.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

I sam je istakao da često nije želio da se "povinuje pravilima i normama tenisa", za koja kažu da su samo zamišljena od strane određenih ljudi i da moraju da se mijenjaju kada teniseri i teniserke dignu glas.

"Mislim da tenis može da se transformiše i želim da budem dio te promjene, ne samo dio njihove promjene, već da budem aktivan igrač u trenutku kada naš sport obnovimo i postavimo novu platformu koja će trajati decenijama...", objasnio je Đoković svoje jasne namjere.

Šta je Đoković već uradio za tenis?

Vidi opis "Ovo je sabotaža": Novak Đoković progovorio o gorućoj temi, ne odustaje od ideala Novak i Jelena Đoković na dodeli nagrada Laureus Novak i Jelena Đoković na dodeli Laureus nagrada Novak i Jelena Đoković na dodeli nagrada Laureus Novak i Jelena Đoković na dodeli nagrada Laureus Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Nacho Lopez Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Njegov Sindikat profesionalnih tenisera (PTPA) već godinama pomaže slabije rangiranim teniserima, a od nedavno nudi i pravnu pomoć, da se ne bi ponavljali slučajevi kao što je onaj Tare Mur.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

U pitanju je britanska teniserka koja je nepravedno optužena za doping, međutim nije imala novčana sredstva kao što je recimo Janik Siner, tako da nije mogla da se "odbrani na sudu". Ona je žestoko kažnjena usljed teniske birokratije koja je samo jedan od izazova za Novaka Đokovića.

Između ostalog, Novak Đoković je osnivanjem PTPA i velikim pritiskom na ATP, WTA i ITF uspio da izdejstvuje "veći komad" zarade za slabije rangirane tenisere i teniserke, ali se na tome ne zaustavlja i želi još više.

Tako je ovog proljeća krenuo u nikad žešći obračun sa "teniskim kartelom" i njegova PTPA organizacija podnijela je tužbu.