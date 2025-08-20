"Moja borba za pravdu još nije gotova": Tara se sa Novakom bori protiv teniskog kartela, tužba je podnijeta

Britanska teniserka Tara Mur podnijela je tužbu protiv ATP i potvrdila da je uz Novaka Đokovića koji se bori protiv teniskog kartela.

Izvor: Zac Goodwin / PA Images / Profimedia/ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tara Mur (33) suspendovana je na četiri godine. Britanska teniserka, koja je rođena u Hong-Kongu, dobila je drakonsku kaznu od strane istih onih organa koji su suspendovali Janika Sinera na samo tri mjeseca. Ona je slabije rangirana igračica koja nema novca kao Italijan, ni skupe advokate, niti ljude koji bi mogli da se bore pravnim putem. Sve to zajedno dovelo je do suspenzije.

"Moja borba za pravdu još uvijek nije gotova. WTA i ITIA me nisu obavijestili o rizicima kontaminiranog mesa u Bogoti koje je uništilo moju karijeru. Podnijela sam arbitražu protiv njih zbog bola koji su mi nanijeli. Ne mogu da iznosim u javnost više stvari, jer je arbitraža povjerljiva. Hvala svima na podršci", napisala je Tara i uz to spomenula i PTPA, organizaciju koju je osnovao Novak Đoković.

Many have asked what my next move will be. We need to bring attention to the flaws in these organisations. My fight is not over.pic.twitter.com/aNTDa8duHe — Tara Moore (@TaraMoore92)August 19, 2025

Jasna je aluzija da će zajedno sa Novakom i sa tom organizacijom Tara da pokuša da se izbori za svoja prava. Veoma je mala šansa da će joj biti ukinuta četvorogodišnja suspenzija, ali neće prestati da se bori. Njegov najbolji plasman u karijeri je 145. mjesto, a na grend slemovima joj je najbolji plasman drugo kolo na Vimbldonu, na ostala tri nikada nije igrala u glavnom žrijebu.

Zašto je Tara suspendovana?

Izvor: Matt West/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tara je suspendovana u junu 2022. godine kada je bila pozitivna na nandrolon i boldenon tokom turnira u Kolumbiji. Ustanovljeno je da je meso koje je jela bilo kontaminirano i da su se u njemu našle nedozvoljene supstance. Uprkos tome što to nije uradila namjerno, ali je i pored toga drakonski kažnjena.

Suspendovana je na četiri godine, s tim što je 19 mjeseci već "odradila", tako da ostaje da se vidi šta će se sa cijelim slučajem desiti.

Šta je "Tarino pravilo" koje je Novak uveo?

Novak Đoković je sa svojim timom advokata u PTPA sindikatu pokrenuo "Tarino pravilo" još u januaru i hoće da pomogne tenisu i svim nižerangiranim teniserima i teniserkama koji nemaju dovoljno novca da se bore sa "teniskim kartelom".

PTPA će joj obezbijediti pro-bono usluge advokata preko dvije firme koje će zastupati sve one koji se nalaze u nezgodnoj situaciji. Ovo je prvi put da se tako nešto pojavljuje u tenisu što će doprinijeti većoj jednakosti između tenisera svjetske klase i onih koji su slabije rangirani, samim tim ujedno i siromašniji.

Ako već Janik Siner, koji je dva puta pao na doping testu zbog klostebola dobije samo tri mjeseca suspenzije, zašto se onda takve stvari ne omoguće i drugima?