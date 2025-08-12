"Hoćeš da izbacim dijete sa meča?": Sudija u nevjerici zbog Radukanu, a publika odmah izabrala stranu

Ema Radunaku u ključnim momentima meča na Sinsinatiju zatražila je od sudije da izbaci bebu sa terena.

Izvor: Screenshot/YouTube/@pavyg

Ema Radukanu iArina Sabalenka sastale su se u drugom kolu Sinsinatija, Britanka je poražena 2:1 (7:6, 4:6, 7:6) od najbolje teniserke planete, ali susret je obilježila i opaska 39. igračice u odlučujućem setu. Radukanu je tražila od sudije da izbaci bebu koja je zaplakala tokom susreta.

Tenis je poznat kao tih sport i oglašavanje publike tokom poena i pripreme za servis nisu baš česti. Zbog toga svako narušavanje koncentracije sportisti na terenu doživljavaju fatalno, a jedna od njih bila je i Radukanu. Možda mlada teniserka ne bi imala ovakvu reakciju da nije bila na servisu i to u prelomnim trenucima meča, kad se Bjeloruskinja imala vođstvo od 4:3, a u osmom gemu bio đus (40:40).

Oh my goodness how did I miss this? Raducanu complaining about a baby crying... umpire shouts back "what do you want me to do chuck the child out of the stadium?!"pic.twitter.com/7RpVZAZtQP — Pavvy G (@pavyg)August 12, 2025

Radukanu je bila na servisu, kad je beba u publici zaplakala, a Britanka se požalila. U istom trenutku sudija joj je dobacio: "To je dijete. Da li želiš da izbacim dijete sa stadiona?" Nije jedina Radunaku bila saglasna da beba napusti teren, već su se u istom momentu čuli i glasovi publike koja je isto zatražila.

"Mogu da pozovem, ali moramo da nastavimo ovog momenta", čulo se iz sudijske stolice. Susret je nastavljen, Ema Radukanu je servirala i poslije nekoliko razmenjenih udaraca Arina Sabalenka je propustila da lopticu prebaci preko mreže i dođe do lakog poena, umjesto toga koncentracija joj je popustila i loptica je završila u mreži. Ipak, to nije omelo Bjeloruskinju da u tijesnom tajbrejku bude bolja od Britanke i zakaže susret sa Špankinjom Džesikom Buzas Maneiro.