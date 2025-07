Radukanu ne krije da je Novak najbolji, ali ima drugog idola: "Odlikuje ga klasa i elegancija"

Ema Radukanu istakla je da je Novak Đoković najbolji teniser, ali ipak joj više prija stil igre Rodžera Federera.

Kao i brojni teniseri, i Ema Radukanu govorila je o najboljim teniserima svih vremena. Mlada Britanka konstatovala je da je Novak Đoković ispred svih svojih rivala, ali kako kaže Rodžer Federer je igrač kojeg više uživa da gleda.

U intervjuu iz 2024. Radukanu je bila jasna - Novak Đoković je najbolji svih vremena. "Po mom mišljenju, teniski GOAT je Novak Đoković zbog čistog, jednostavno neponovljivog kvaliteta", rekla je Radukanu u intervjuu za "Skaj Sport".

Ipak, najbolja teniserka Velike Britanije ne krije da njenom oku više prija Švajcarac. "Rekla bih da mi je omiljeni igrač za gledanje Rodžer Federer", dodala je šampionka US opena iz 2021. Radukanu je navela nekoliko Federerovih osobina kako bi potkrijepila svoju tvrdnju. "Njega odlikuje graciozna igra, klasa, elegancija, on je bezvremen - sve to navedeno", rekla je Britanka.

Ko je Ema Radukanu?

Ema Radukanu (22) je Britanska teniserka koja je veliku pažnju privukla 2021. kad je osvojila US open. Lijepa igračica do titule je došla kroz kvalifikacije, te je dodatno bila u centru pažnje zbog svog rezultata. Međutim, poslije velikog uspjeha u SAD nije uspjela da ponovi ovaj rezultat, te se sve češće spominje kako forma mlade Radunaknu neprestano pada.

Britanska teniserka ni na jednom od narednih velikih turnira nije uspjela da stigne do uspjeha vrijednog pažnje, a porazi su se samo nizali. Zbog podviga iz 2021. dobila je veliki broj sponzora, ali u posljednje vrijeme mnogi od njih je napuštaju. Porše je već rešio da ode od Britanke, a sada i "Vodafon".