Sve o Turneji četiri skakaonice: Prošle godine smo vidjeli dramu, sada svi vide Slovenca na vrhu

Od nedjelje kreće Novogodišnja turneja na kojoj ove sezone imamo jasnog favorita. O Domenu Prevcu, tome kada i gdje da gledate najveći zimski spektakl i mogućim iznenađenjima.

Izvor: KERSTIN JOENSSON / AFP / Profimedia

Došlo je i to vrijeme, ski skakači će biti u centru pažnje. Ovogodišnja turneja Četiri skakaonice kao i uvijek kreće u Oberstdorfu, zatim će se skakati u Garmišu, pa u Insbruku i na kraju u Bišoshofenu. Sve će moći da se gleda na kanalima Eurosporta, a ovo je raspored takmičenja:

28. januar, 16:30 kvalifikacije Obersdorf

29. januar, 16:30 prva serija Obersdorf

31. januar, 16:00 kvalifikacije Garmiš

1. januar, 16:00 prva serija Garmiš

3. januar 14:30 kvalifikacije Insbruk

4. januar 13:30 prva serija Insbruk

5. januar 16:30 kvalifikacije Bišoshofen

6. januar, 16:30 takmičenje Bišoshofen

Ko je favorit?

Izvor: JENS SCHLUETER / AFP / Profimedia

Domen Prevc, ukratko. Prvi je u generalnom plasmanu sa 850 bodova, sa 199 bodova više od Rjojua Kobajašpija i 244 više od Anžea Lanišeka. Imao je pet uzastopnih pobjeda pred drugi dan u Engelbergu kada ga je zamalo prestigao Rjoju Kobajaši i ostavio na drugom mjestu. Njegov brat Peter je ovo takmičenje osvajao.

"Pokušavam da ostanem fokusiran, ali sam nervozan. Ne osjećam euforiju jer znam da je sezona jako dugačka i moram da gledam na duge staze. Znam jako dobro da stvari mogu da se okrenu. Pogledajte prošle sezone šta se desilo sa Pijusom Paškeom koji je jako počeo sezonu pa je nestao potpuno. Mora da se nauči iz grešaka rivala", rekao je Domen Prevc.

Ko još može da osvoji?

Tu je naravno drugoplasirani u generalnom plasmanu i nekadašnji osvajač trofeja Rjoju Kobajaši, kao i prošlogodišnji senzacionalni pobjednik Danijel Čofenig. Ove sezone su pobjede u svjetskom kupu imali Štefan Kraft i Anže Lanišek, a na podijumu su bili Jan Herl, Feliks Hofman, Filip Rajmund i Ren Nikaido.

Kako je bilo prošle godine?

Sjajno! Odavno se nismo tako zabavili kao kada je prethodne sezone posljednjim skokom Danijel Čofenig uzeo trofej. Nakon pobjede Štefan Krafta na startu u Garmišu je najviše letio Čofenig, a zatim je ponovo pobijedio Kraft. Pred Bišoshofen i Herl koji je stalno bio na podijumu je bio tu. Na kraju je Čofenig pobijedio sa bodom više od Herla i četiri više od Krafta.

(Mondo.rs/Nikola Lalović)