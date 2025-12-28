logo
"Budi srećna što ne radiš ništa, a zarađuješ": Šokantna ispovijest nutricionistkinje Reala

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Bivša nutricionistkinja Real Madrida traži izvinjenje medicinskog osoblja ovog kluba.

Bivša nutricionistkinja Real Madrida traži izvinjenje medicinskog osoblja ovog kluba. Izvor: Radio Euskadi/X/Printscreen

Iciar Gonzales, doskorašnja nutricionistkinja Real Madrida dobila je otkaz, a sada je izašla u javnost sa šokantnim informacijama iz tabora španskog velikana. Medicinski tim nije želio da sluša njene savjete, prijetili su da će otpustiti ukoliko bude insistirala na promjenama u jelovniku, što se na kraju i dogodilo.

Kako je navela, ona je rekla medicinskom osoblju da igrači ne bi trebalo da jedu peciva za doručak, da bi dobila potpno neočekivan odgovor. "Osvojili smo 15 Liga šampiona na ovaj način. Ne pokušavaj ništa da promijeniš ili ćemo te otpustiti", navela je Gonzales.

Očekivala je da dobije upute za rad, ali je takođe bila ignorisana. Kada upitala kako igrači mogu imati koristi od nje čak ni ne znaju da ona postoji, a oni su odgovorili: "Budi srećna što ne radiš ništa, a zarađuješ".

Sugerisano joj je da sjedi u svojoj kancelariji i ne miješa se previše i kako je to najbolji način da što duže ostane u Real Madridu.

Dobar odnos sa igračima i predsjednikom kluba

Iako je uspjela da uspostavi dobar odnos sa igračima i imala je korektan odnos sa predsjednikom Florentinom Perezom, ostatak osoblja joj je pravio dosta problema. Kako je navela, kad god bi igrači slijedili njene savjete o ishrani, medicinsko osoblje i fizioterapeuti bi odmah intervenisali.

Kako kaže njena tužba nije zbog novca, već zbog vraćanja ugleda. Traži samo izvinjenje jer želi da nastavi da se bavi ovim poslom, a zbog neslavne epizode u Realu njen rad je omalovažavan i diskreditovan.

Tagovi

Real Madrid

