Šokantan potez Ćabija Alonsa: Perez mu dao ultimatum, pa ostao bez teksta kad je vidio odgovor

Real Madrid, za sada, neće otpustiti Ćabija Alonsa koji se volšebno spasao bez pola tima protiv Alavesa.

Izvor: EPA/RODRIGO JIMENEZ

Ćabi Alonso dobio je ultimatum u Real Madridu - ili pobijedi Alaves ili ćeš dobiti otkaz. Na kraju, uz dosta muke, Real Madrid je slavio na ovom izazovnom gostovanju 2:1 golovima Mbapea i Rodriga, tako da je ostao u trci za šampionsku titulu zajedno sa Barselonom koja i dalje ima četiri boda više.

Ipak, u kakvom sastavu je Ćabi Alonso bio prinuđen da igra, mora mu se čestitati na pobjedi. Bukvalno nije mogao da računa na pola tima i svi su se pitali koga će poslati na teren, ali je na kraju pokazao snalažljivost i iznenadio predsjednika kluba Florentina Pereza.

Mediji iz Španije pišu da je prvi čovek madridskog kluba bio šokiran kada je vidio startnih 11, pa je stoga bio još zadovoljniji sa tri boda.

Između ostalog, Ćabi Alonso nije mogao da računa na Danija Karvahala, Edera Militaa, Davida Alabu, Ferlana Mendija, Trenta Aleksander-Arnolda, Eduarda Kamavingu, dok su suspendovani bili Fran Garsija, Alvaro Kareras i Endrik koji su dobili crvene kartone u prošlom kolu.

Ako se zna i da su se Fede Valverde, Din Hausen, Kilijan Mbape i Antonio Ridiger tek vratili poslije povreda, onda je jasno da Ćabiju Alonsu i nije ostalo previše igrača da izabere za teren.

Na kraju je na lijevog beka stavio mladog Viktora Valdepenasa, štopere su igrali Ridiger i Raul Asensio, dok je na desnom beku ponovo bio Valverde. Odbrana je, iako "pretumbana", djelovala sigurno iako je dozvolila jedan gol preko Visentea, međutim bilo je dovoljno snage u napadu da se osvoje sva tri boda.

La felicidad de la familia de Valdepeñas tras su debut con el Real Madrid.pic.twitter.com/ZpwAkJNxxW — MT2 (@madrid_total2)December 14, 2025



I igrači, koji su bili podijeljeni oko podrške Ćabiju Alonsu, stali su uz njega i aplaudirali mu poslije utakmice: "Uz tebe smo Mister, ova pobjeda je za tebe", navodno su mu govorili, prenosi "Defensa Central".

Nada se trener Real Madrida da je ovo pravi put za izlazak iz krize, ali mu je već rečeno da mora da dobije i mečeve protiv Talavere u Kupu Kralja i potom Sevilje u La Ligi, posljednje u ovoj kalendarskoj godini, da bi sačuvao posao. Ipak je to malo drugačije u najvećem klubu svijeta, ništa se ne prašta.