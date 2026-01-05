Brčanski "bombarder" najbolji strijelac regiona! Njegoš Đukić za MONDO: Uvijek dajem 120 posto sebe, to je najvažnije!

O Njegošu Đukiću (2001.) priča rukometna javnost. Pred početak sezone je stigao u Vranje i postao najbolji golgeter Superlige Srbije, ali i regiona.

Njegoš Đukić, "bombarder" iz Brčkog, odradio je polusezonu iz snova. Srednji bek rođen 2001. godine stigao je pred početak takmičarske godine u Vranje, zadužio dres istoimenog kluba i oduševio rukometnu javnost u Srbiji, postavši najbolji strijelac tamošnje Superlige, sa više od 115 golova.

Mrežu Partizana, branioca titule, zatresao je osam puta. Odbranu Vojvodine, srpskog vicešampiona, matirao je 10 puta, a još bolje partije pružao je protiv Kikinde (12), Metaloplastike (15)... i zaslužio da, osim najboljeg golgetera srpske elite, ponese i titulu najefikasnijeg strijelca u regionu.

Postao je prvi rukometaš iz BiH kojem je to pošlo za rukom, međutim Đukić čvrsto stoji na zemlji.

"Jako dobra polusezona je iza mene, uvijek može bolje, ali mogu slobodno da kažem da je uspješna. Mimo mojih individualnih igara, drago mi je što smo kao ekipa bili šesti nakon jesenjeg dijela sezone. Radi se o istorijskom uspjehu kluba koji nikad nije bio tako visoko pozicioniran u klupskoj istoriji i drago mi je da su moje igre doprinijele tome", skromno poručuje Đukić u razgovoru za MONDO.

Zanimalo nas je – da li je postojao trenutak sezonu kada je osjetio da može da stigne do titule najboljeg među strijelcima.

"Iskreno, o tome nisam razmišljao. Igrač sam koji ide iz utakmice u utakmicu. Na svakom treningu nastojim da pružim 120 posto od sebe, a onda šta se desi… Meni je bitno da sam ja 'čist' sa te strane i da sam dao maksimum svaki put."

Pregovori sa sadašnjim klubom, ističe, nisu dugo trajali.

"Došlo je do saradnje tako što me je jedan prijatelj sa kojim sam igrao prošle sezone preporučio Vranju. Obavio sam potom razgovore sa klubom i trenerom i veoma brzo smo došli do dogovora."

Sa njim u ekipi, Vranje je 2025. godinu završilo na šestoj poziciji, uz omjer od četiri pobjede, tri remija i šest poraza. Ispred Vranjanaca završili su Vojvodina, Partizan i Dinamo iz Pančeva, trio koji se ravnopravno bori za titulu, kao i Dubočica i Metaloplastika.

"Smatram da je ekipa Vranja izuzetno kvalitetna, već sam rekao da smo ostvarili istorijski klupski uspjeh. Bili smo kvalitetno pokriveni na svim pozicijama i smatram da smo jedna ekipa koja može da se nosi sa svima. Što se tiče lige Srbije, stvarno je odskočila u kvalitetu u odnosu na prošle godine. Tri ekipe se ravnopravno bore za titulu, tu su i ekipe Metaloplastike, Dubočice, Radničkog… koje su veoma ozbiljne, tako da smatram da se radi o veoma kvalitetnom takmičenju", ističe Đukić, koji trenutno ne razmišlja o tome gdje će nastaviti da se razvija nakon okončanja mandata u Vranju.

"Svakako da težim da igram u što boljem klubu i da ostvarujem što veći broj pobjeda i osvajam medalje i trofeje. Fokusiran sam samo na drugu polusezonu, da je odradim maksimalno profesionalno, ako ne i bolje nego jesenju."

Njegoš Đukić je značajan rukometni trag ostavio i u bosansko-hercegovačkom rukometu. Potpuno se afirmisao u Premijer ligi BiH, noseći dres tuzlanske Slobode i sarajevske Bosne. Posebno je značajan period proveden među tuzlanskim crveno-crnima, sa kojima je bio drugoplasirani u prvenstvu, ali i dva puta igrao završni turnir Kupa BiH.

"U Slobodi sam počeo, u Bosni završio mladalačku afirmaciju, ali naravno da i dalje postoji ogroman prostor za napredak. Dva puta smo igrali Evropu, dolazili do završnice Kupa, jednom smo bili i vicešampioni. Stvarno dvije uspješne sezone u Slobodi i mogu slobodno da kažem da je to jedan od najljepših perioda u mojoj karijeri. Isto tako, mogu da kažem i za Bosnu, vezan sam i za taj klub, tu sam se totalno afirmisao. Grad me je takođe prihvatio i jako lijepa sjećanja me vežu i za Bosnu i za Sarajevo."

Druženje sa rukometnom loptom počeo je u rodnom Brčkom, put ga je kroz karijeru odveo i u Kostolac gdje je nastupao za Rudar, a prilično zanimljiv izbor nove sredine napravio je nakon završetka mandata u Slobodi. Otišao je – na Ibicu.

"Igrač sam koji uvijek teži da napravi izazov u karijeri. To mi je baš bilo onako primamljivo. Nijedan Balkanac do tada, koliko sam ja upućen, nije igrao na Ibici. Jedno prelijepo mjesto za život, htio sam da vidim kako će to sve da izgleda. Svi znamo šta znači Španija u kontekstu rukometa i kakav je tamošnji kvalitet, odnosno koliko igrač može da napreduje, tako da se sve to poklopilo."

Ispratio je, naglašava, jesenji dio Premijer lige BiH, koja je nikad zanimljivija. Izviđač se izdvojio sa 22 boda, ali je odstojanje između drugoplasirane Sloge i šestoplasiranog Zrinjskog samo dva boda.

"Pratim, maltene, svaku utakmicu, ne samo bosansko-hercegovačkog prvenstva. Ekipe su dosta ujednačene, ima dosta kvalitetnih timova ove godine, koji lijepo igraju. Osim Izviđača koji je godinama tu, pojavio se i Konjuh koji mnogo ulaže, onda Sloga Doboj koja igra dosta kvalitetno, Borac je uvijek Borac… Mislim da će biti jako zanimljivo do kraja sezone", uvjeren je Đukić, baš kao što je i uvjeren da se podiže kvalitet rukometa u BiH.

U prilog tome idu rezultati bh. klubova na ino-sceni. Izviđač je tokom prošle sezone stigao do polufinala Evropskog kupa, a u ovoj sezoni će BiH, osim "skauta", kao predstavnike imati i "stolare" iz Živinica, kad je riječ o evropskom proljeću.

"Mnogo znači što imamo ekipe koje su prezimile u Evropi i što je Izviđač igrao polufinale prošle godine. Mislim da nam je potrebno što više takvih rezultata. BiH kroz par godina treba da ima i predstavnika u Ligi Evrope, ako ne i u Ligi šampiona. Treba da se ulaže u ovaj sport, ljudi u Bosni i Hercegovini zaista vole rukomet i mislim da ima dosta potencijala."

Iako "gazi" tek 25. godinu života, već sad može da se kaže da je Đukić ostvario solidnu karijeru. Imao je, međutim, tokom karijere teške periode koji su ga dodatni izgradili kao igrača.

"Sigurno da ih je bilo, isto kao što postoje i oni lijepi. Međutim, smatram da vas to izgradi kao ličnost. Navikao sam da, kad imam težak period ili kad mi ne ide u toku sezone, samo pojačavam rad i na kraju se to sve posloži. Vjerujem u to da radom nestanu i ti teški periodi", navodi 24-godišnji Brčak, koji je rukomet zavolio još u dječačkim danima.

"Od prvog dana, kad sam počeo da treniram, maštao sam da je rukomet taj poziv. Možda tad nisam bio svjestan da mogu da živim od toga, ali sam uvijek težio da se rukometom bavim profesionalno. Kao mlađi, imao sam dosta uzora na koje sam se ugledao, kako domaćih, tako i stranih. Stvarno sam pratio sve, ali trenutno imam neke svoje načine pripreme za treninge i utakmice, nastojim da budem svoj."

U maju 2025. godine našao se na širem spisku reprezentacije BiH za majske utakmice u kvalifikacijama za predstojeći EURO. Nije još uvijek dobio priliku da se predstavi u dresu "zmajeva", a prva naredna prilika mogao bi da bude martovski predbaraž za SP 2027 protiv tzv. Kosova.

"Nastaviću da pružam dobre igre koliko god budem mogao i da naporno radim. Kad god poziv dođe, dođe. Ja sam spreman, da li očekujem ili ne – nije na meni da o tome odlučujem. Za to postoje treneri koji to prate, a na meni je da radim maksimalno i da se što više nametnem."

Rukometne reprezentacije BiH neće biti na predstojećem prvenstvu Evrope, koje počinje 15. januara. Bh. rukometaši vezali su tri učešća na kontinentalnim smotrama, ali ih neće biti na turniru koji se do 1. februara održava u Norveškoj, Švedskoj i Danskoj, koju Đukić vidi kao prvog favorita za osvajanje titule.

"Zaista je velika šteta što neće biti selekcije BiH, ali sam uvjeren da će već na narednom prvenstvu Evrope biti tu. Što se tiče prva tri mjesta, uvijek ću tu dati prednost Dancima kao prvim favoritima, tu su i Francuzi, mada smatram da ni naše komšije, Srbija i Hrvatska, nisu za potcjenjivanje", vjeruje naš sagovornik, poželivši na kraju svim ljubiteljima rukometa srećnu novu godinu i božićne praznike.

"Od mene i dalje mogu da se očekuju maksimalna posvećenost i angažovanost, kako na terenu, tako i van njega. Kad je riječ o individualnom planu, idem iz treninga u trening, iz meča u meč, pa Bože moj. Najvažnije je, već sam rekao, dati 120 od sebe, na kraju kad legnem da spavam, da nemam ni trunku griže savjesti da sam mogao da uradim nešto više", zaključio je Đukić razgovor za MONDO.

