Slovenija bez pola tima ide na Evropsko prvenstvo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Selektor Slovenije Uroš Zorman je u velikim problemima jer mu nedostaje ogroman broj rukometaša pred Evropsko prvenstvo. Sada je sa spiska otpao Nejc Cehte.

Sloveniji fali pola tima pred evropsko prvenstvo Izvor: Damir Krajac / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon vijesti da će Hrvatska otići oslabljena na Evropsko prvenstvo zbog povrede Marina Šipića glavobolju imaju i Slovenci. Selektor Uroš Zorman je u moru otkaza dobio još jedan, na prvenstvo ne ide desni bek Nejc Cehte.

Iskusni bek Fihsea koji je prošle sezone igrao u Makedoniji za Eurofarm Pelister sada će biti van ekipe. Na već ogroman spisak povrijeđenih nadovezao se Cehte koji na prvenstvo ne ide zbog porodičnih problema. 

Slovenci su već bez Blaža Blagotinšeka, Boruta Mačkovšeka, Mihe Zarabeca, Matica Grošelja, Tadeja Kljuna, Mitje Janca i Jake Malusa.  Sigurno najveće ime na spisku je Blaž Janc iz Barselone, uz Tilena Kodrina iz Gumersbaha, golmana Klemena Ferlina i Roka Ovničeka iz Nanta. Tu je i mladi srednji bek Domen Makuc, takođe iz Barselone kao i sjajni Aleks Vlah.

Slovenci igraju u grupi D u Oslu, a u Norveškoj će prvo igrati sa Crnom Gorom, zatim sa Švajcarskom, pa potom sa Farskim Ostrvima.

Ko još ne ide na Euro? 

Srbija tek ima problema sa povredama, ne mogu se odsutni nabrojati. Morali su da zovu Vojina Čabrila naknadno jer zbog povreda nema Milana Jovanovića, Sime Šijana, Nikole Zečevića, Marka Milosavljevića i na kraju Miloša Kosa. Mađari su ostali bez Žolta Krakovskog umjesto koga je pozvan Benjamin Silađi. Island je ostao bez Kristijana Orna Kristijansona. 

(MONDO)

Tagovi

Rukomet Slovenija Evropsko prvenstvo

