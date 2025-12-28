"Neću Federera i Nadala, hoću Đokovića": Novaka svi žele za trenera, ovo je otvoren poziv

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poželjan je u timu tenisera nove generacije.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Argentinski teniser Francisko Serundolo nije imao dilemu kada je upitan da li bi prije za trenera izabrao Novaka Đokovića, Rafaela Nadala ili Rodžera Federera. Aktuelni 21. igrač planete ima jak razlog zašto je izabrao najboljeg tenisera u istoriji, a to je njegova dugovječnost na ATP turu.

Serudnolo je impresioniran onim što Đoković demonstrira na terenu sa 38 godina i volio bi da mu Srbin prenese malo svoje magije.

"Izabraću Đokovića. Mislim da je fizički najjači od svih, onaj koji je imao najmanje povreda. Sa 38, skoro 39 godina, igra protiv najboljih na svijetu kao da se ništa ne dešava i bori se punom brzinom", rekao je Serundolo za argentinske medije i dodao:

"Dakle, mora da je nešto uradio, i fizički i u pogledu svog tenisa. I koliko sam čuo, uvijek je bio najprofesionalniji u vezi sa svim tim i najviše opsjednut hranom, treningom i odmorom, više od ostalih. Kao da ga je to podiglo na drugi nivo", kaže Argentinac.

Sa 38 godina, Đoković je ove godine stigao do četiri polufinala grend slema, osvojio je dvije ATP 250 titule i završio godinu kao četvrti teniser svijeta.

Đoković pokreće tenisku akademiju

Novak Đoković će u Atini pokrenuti tenisku akademiju i trenerski put će definitivno biti njegov poziv. Da li će se posvetiti radu sa djecom i mladim teniserima ili će sarađivati sa već dokazanim imenima, vidjećemo u budućnosti. Za sada se čini da će pokušati da izvede mlade talente na pravi put, a među njima će svakako biti i njegov sin Stefan.