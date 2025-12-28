logo
Odlična utakmica Nikole Jovića: Konačno pokazao da vrijedi 62 miliona dolara

Odlična utakmica Nikole Jovića: Konačno pokazao da vrijedi 62 miliona dolara

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jović odigrao konačno sjajan meč za Majami u pobjedi protiv Indijane.

Nikola Jović učinak protiv Indijane Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jović odigrao je prethodne noći odličnu utakmicu za Majami i čini se da se polako vraća u formu. Ove sezone ne igra dobro, imao je i problema s povredama, znamo da je nedavno doživio i težak pad na utakmici, ali partija protiv Indijane govori da se vraća na pravi kolosijek poslije potpisa ugovora vrijednog 62 miliona dolara.

Majami je "uništio" Indijanu u drugom poluvremenu i slavio 142:116, a Nikola Jović je sa klupe dao fantastičan doprinos. Zabilježio je 19 poena, imao je sedam skokova i sedam asistencija, uz dvije blokade. Ovoga puta i procenti šuta su bili dobri (7/14) i njegovo samopouzdanje se vraća, a znamo kako je bilo poljuljano u prethodnim nedjeljama, da ga je čak i trener Spolstra ostavljao van tima da se oporavi.

Nikola Jović protiv Indijane.
Izvor: Youtube/nba screen

Uz sve to vrijedi naglasiti i da je Jović pogodio tri trojke, kao i da je sa njim na parketu ostvarena najveća razlika. Preciznije, kada je Jović bio na parketu Majami je imao "plus 35", što je najviše od svih njegovih saigrača.

Najefikasniji u njegovom timu bili su Vigins i Hakez sa po 28 poena, Pauel je dodao 23, pa je tako Jović bio četvrti najbolji strelac. Što se tiče Indijane, koja je očajna ove sezone zbog povrede Haliburtona, Sijakam je prednjačio sa 33 poena, dok je Maturin dodao 25.

NBA rezultati 28. decembar:

