"Ono mogu samo ludi Srbi": Erik Spolstra u šoku šta mu je priredio Nikola Jović

Trener Majamija govorio je o padu i povredi Nikole Jovića u porazu njegove ekipe od Toronta.

Izvor: Twitter/ZachWeinberger/YouTube/Chaz NBA/Screenshot

Srpski reprezentativac Nikola Jović pao je na parket prilikom pokušaja zakucavanja i udario je od konstrukciju koša, zbog čega je "zaledio" sve u svojoj ekipi. Odmah je na teren uletjela ljekarska ekipa koja je imobilisala desnu ruku Nikole Jovića koji je potom u bolovima otišao u svlačionicu.

Ono što je mnoge iznenadilo u tom trenutku je da je Jović, koji je imao "tonu pehova" sa povredama od dolaska u NBA, poslije toga imao osmijeh na licu. Bukvalno je nasmijan izašao s parketa dok su svi u Majamiju "preblijedili". Pogledajte tu scenu:

Nikola Jović pao na parket Izvor: YouTube/Chaz NBA

Na kraju, pukom srećom, rendgenski snimak je bio negativan i Nikola Jović ništa nije polomio. Odahnuo je trener Erik Spolstra koji se poslije meča čudio kako je Jović uspio da ostane pribran u teškom trenutku kada je bilo neizvjesno šta je povrijedio: "Ludi Srbin. Nisam mogao da vjerujem - smješkao se, smijao poslije svega... Vjerovatno je vidio izraze na našim licima", rekao je trener Hita poslije meča.

"Pad je bio brutalan. Nadamo se da smo ovdje zaista izbjegli najgore. Pao je vrlo nezgodno. Lakat mu je bio rascijepan, krvario je. Snimci su pokazali da nema povreda, što je dobra vijest, ali će to sigurno boljeti još neko vrijeme. Sutra ide na dodatne preglede, čisto da se isključi bilo šta drugo. Kosti su u redu", dodao je Spolstra.

Prema njegovim riječima izbjegnuto je najgore: "Izgubio je osjećaj u šaci zbog jakog udarca u nerv. Kao što sam rekao, nadamo se da smo izbjegli najgore".