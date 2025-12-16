logo
Jeziva povreda Nikole Jovića: Krenuo da zakuca i pao kao pokošen

Jeziva povreda Nikole Jovića: Krenuo da zakuca i pao kao pokošen

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Pogledajte jeziv trenutak kada je Nikola Jović pao na parket i udario u kontrukciju koša poslije pokušaja zakucavanja.

Nikola Jović se povrijedio pri zakucavanju Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski reprezentativac Nikola Jović ne igra dobro ove sezone, ostao je bez samopouzdanja i to se drastično odrazilo na njegovu igru, tako da je probao samog sebe da "podigne" atraktivnim zakucavanjem protiv Toronta (96:106). To se završilo katastrofalno za njega jer je doživio povredu u padu.

Krajem prve četvrtine Jović je ušao na teren i u jednoj kontri je odlučio da zakuca jednom rukom iako mu je igrač išao u blok, došlo je do kontakta i okretanja, tako da je srpski košarkaš odletio i udario u konstrukciju koša. Pogledajte:


Odmah se uhvatio za lakat i rame, činilo se da se ozbiljno povrijedio, tako da je ljekarska ekipa odmah ušla da mu pomogne. Dugo je trajalo ukazivanje pomoći i Joviću je potom cijela desna ruka imobilisana, poslije čega se uputio u svlačionicu na dalje preglede.

Kako je pokazao rendgen, Nikola Jović srećom ništa nije slomio, ali ga svejedno čeka pauza zbog toga što se ozbiljno ugruvao, što je još jedna pauza koju će morati da napravi u NBA.

Ove sezone Jović prosečno beleži 7,6 poena, 3,7 skokova i 2,8 asistencija po meču.

NBA rezultati 16. decembar

  • Boston - Detroit 105:112
  • Majami - Toronto 96:106
  • Juta - Dalas 140:133
  • Denver - Hjuston 128:125
  • L.A. Klipers - Memfis 103:121

Nikola Jović NBA liga povreda košarka

