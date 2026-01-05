Nermin Haskić završio karijeru! Oglasio se Velež - klupska legenda postaje trener u omladinskoj školi

Haskić će raditi sa mladim igračima "rođenih".

Izvor: FK Velež/zvanični sajt

Dosadašnji napadač Veleža Nermin Haskić stavio je tačku na igračku karijeru. Klub iz Mostara oglasio se saopštenjem na zvaničnom sajtu, naglasivši da saradnja sa 36-godišnjim ofanzivcem nije produžena, ali i da će Haskić ostati u klubu kao trener u omladinskoj školi.

"Nermin Haskić rođen je 27. juna 1989. godine u Banovićima, gdje je u istoimenom fudbalskom klubu i napravio svoje prve fudbalske korake.

Nakon potpisa i igara za FK Sarajevo fudbalska karijera vodila ga je put Poljske, Slovačke, Srbije pa sve do dalekog Japana. Posebno se ističe sezona provedena u ekipi Radničkog iz Niša u kojoj je uspio postići 28 golova te upisati čak 13 asistencija, zasluženo ponijevši laskavu titulu najboljeg strijelca prvenstva Srbije u toj takmičarskoj sezoni. Crveni dres mostarskih Rođenih oblači po povratku iz japanske Omija Ardije krajem decembra 2021. godine.

Kao nekadašnji kapiten Rođenih, Haskić je ostavio dubok trag u Crvenom dresu, ne samo golovima, već i liderskim kvalitetima, profesionalnim odnosom i predanošću klupskim bojama.

Nermin je u drsu Veleža odigrao velikih 127 utakmica, uz bilans od 40 golova i 11 asistencija, a na terenu je proveo ukupno 8345 minute. Sa ukupno 40 postignutih pogodaka, Nermin Haskić je najbolji strijelac Veleža od osnivanja zajedničkog takmičenja na nivou cijele Bosne i Hercegovine, čime je svoje ime zauvijek upisao u klupsku istoriju.

Iako se završava njegova igračka epizoda u Veležu, saradnja s Klubom se nastavlja. Nermin Haskić će u narednom periodu biti angažovan u Omladinskoj školi 'Muhamed Mujić', gdje će svoje bogato iskustvo, znanje i vrijednosti koje je nosio kao igrač i kapiten prenositi na mlađe generacije.

Fudbalski klub Velež Mostar upućuje iskrenu zahvalnost našem Nerminu na svemu što je dao Klubu, uz želje za mnogo uspjeha u novoj ulozi i nastavku zajedničkog puta u Crvenoj porodici.

Hvala ti Haska!", navedeno je iz kluba.

(mondo.ba)