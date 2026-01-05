Nermin Haskić završio karijeru! Oglasio se Velež - klupska legenda postaje trener u omladinskoj školi

Haskić će raditi sa mladim igračima "rođenih".
Dosadašnji napadač Veleža Nermin Haskić stavio je tačku na igračku karijeru. Klub iz Mostara oglasio se saopštenjem na zvaničnom sajtu, naglasivši da saradnja sa 36-godišnjim ofanzivcem nije produžena, ali i da će Haskić ostati u klubu kao trener u omladinskoj školi.
"Nermin Haskić rođen je 27. juna 1989. godine u Banovićima, gdje je u istoimenom fudbalskom klubu i napravio svoje prve fudbalske korake.
Nakon potpisa i igara za FK Sarajevo fudbalska karijera vodila ga je put Poljske, Slovačke, Srbije pa sve do dalekog Japana. Posebno se ističe sezona provedena u ekipi Radničkog iz Niša u kojoj je uspio postići 28 golova te upisati čak 13 asistencija, zasluženo ponijevši laskavu titulu najboljeg strijelca prvenstva Srbije u toj takmičarskoj sezoni. Crveni dres mostarskih Rođenih oblači po povratku iz japanske Omija Ardije krajem decembra 2021. godine.
Kao nekadašnji kapiten Rođenih, Haskić je ostavio dubok trag u Crvenom dresu, ne samo golovima, već i liderskim kvalitetima, profesionalnim odnosom i predanošću klupskim bojama.
Nermin je u drsu Veleža odigrao velikih 127 utakmica, uz bilans od 40 golova i 11 asistencija, a na terenu je proveo ukupno 8345 minute. Sa ukupno 40 postignutih pogodaka, Nermin Haskić je najbolji strijelac Veleža od osnivanja zajedničkog takmičenja na nivou cijele Bosne i Hercegovine, čime je svoje ime zauvijek upisao u klupsku istoriju.
Iako se završava njegova igračka epizoda u Veležu, saradnja s Klubom se nastavlja. Nermin Haskić će u narednom periodu biti angažovan u Omladinskoj školi 'Muhamed Mujić', gdje će svoje bogato iskustvo, znanje i vrijednosti koje je nosio kao igrač i kapiten prenositi na mlađe generacije.
Fudbalski klub Velež Mostar upućuje iskrenu zahvalnost našem Nerminu na svemu što je dao Klubu, uz želje za mnogo uspjeha u novoj ulozi i nastavku zajedničkog puta u Crvenoj porodici.
Hvala ti Haska!", navedeno je iz kluba.
(mondo.ba)