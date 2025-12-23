Igor Štimac nema empatiju prema Sarajevu i Veležu: To su mali klubovi, taoci vlastitih navijača

Trener Zrinjskog Igor Štimac u intervjuu za sarajevsku "MY TV" istakao da nema empatije prema Sarajevu i Veležu, koji su po njegovom mišljenju "mali klubovi zbog svojih navijača".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Zrinjski je pobjedom u Banjaluci (0:1) završio polusezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i smanjio bodovnu razliku za Borcem, liderom šampionata na samo tri. Trener "plemića" Igor Štimac je poslije meča čestitao Borcu jesenju titulu, a sada je dao intervju za sarajevsku "MY TV".

"Fudbal u Bosni i Hercegovini je na nivou onog što je bio početak hrvatske lige, gdje ima puno šerifa, pritisaka, dodvoravanja i svega ostaloga. To nije pravi put da se jedna liga stabilizuje, da se unaprijedi i postane primjer šta bi trebala biti, primjer jedne sportske borbe i takmičenja", rekao je Štimac, a prenio "Faktor".

Na pitanje o kvalitetu fudbala, hrvatski stručnjak je rekao da pada u drugi plan.

"Zato što se ti momci koji vrijedno rade, treniraju, znoje i traže svoj put u svjetliju budućnost podređuju onome što su nečiji interesi".

Na pitanje čiji su to interesi, Štimac je odgovorio:

"Interesi pojedinih klubova u pojedinom trenutku, pojedinog naroda, jer ovdje znamo da sve funkcioniše po ključu nekakvom. Tome u sportu ne bi trebalo biti mjesta".

Prokomentarisao je i duele sa Borcem, Sarajevom, Željom...

"Kad gledamo sa aspekta kvaliteta ekipa, igrača, on je dosta dobar. Ima tu i jkako dobrih mladih igrača, onih srednje dobi koji su iskusni, koji mogu pomoći da timovi ostvare rezultat. Mislim da su jasan pokazatelj odraza kvaliteta i uspjesi Borca iz prošle godine i Zrinjskog iz ove godine u evropskom takmičenju. To su relevantni pokazatelji. Ljudi će se pitati što nisu tu Sarajevo, Željo...Rekao bih da su ta dva kluba opterećena navijačkim uticajem u ono što jeste upravljanje klubom i da taj uteg, a nose ga evidentno Hajduk i Dinamo, imaju puno teže uslove za ostvarenje konkretnih rezultata. Stvaraju pritisak igračima koje nose dres".

Objave Štimca na društvenim mrežama izazvale su pažnju, kao i kaznu od strane Fudbalskog saveza BiH, pa je upitan i da li je zbog toga više izložen uvredama, prozivanjima i slično.

"Možda je bilo neugodno malo na 'Koševu'. I na Veležovom stadionu. I to je jedan od razloga zašto nemam nikakvu empatiju prema tim klubovima. To su klubovi koji su taoci svojih navijača. Nazovimo ih navijačima. I koji neće izaći iz okvira malih klubova iako su nekad veliki bili",zaključio je Štimac u intervjuu koji će biti emitovan u četvrtak na MY TV.

(MONDO)