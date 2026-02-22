logo
Velika navijačka tuča na dan derbija: Policija odmah reagovala, izbio haos nasred ulice

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Na dan odigravanja "vječitog derbija" između Crvene zvezde i Partizana vidjeli smo veliku navijačku tuču u Novom Sadu.

Navijačka tuča u Novom Sadu Izvor: instagram/nsuzivo.rs

Vidjeli smo probleme sa navijačkim ispadima u Beogradu na dan "vječitog derbija" između Crvene zvezde i Partizana, a sada smo vidjeli i da je u Novom Sadu bilo tuče.

Kod kružnog toka na Temerinskom putu snimljena je grupa huligana sa fantomkama u tuči, a vidjeli smo i da je policija morala da reaguje i da je ušla u sukob sa navijačima. Pogledajte kako je to izgledalo:

Za sada se ne zna o čemu se radi i kako je nastala tuča u Novom Sadu, čeka se da vidimo da li će se neko oglasiti i objasniti pozadinu ovog sukoba. 

Tagovi

navijači

Komentari 0

