"Nekad je to bila privilegija, sad nije tako": Čović o krizi kulta reprezentacije, postoji samo jedno rješenje

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je o važnosti reprezentacije. Kult koji je nekad postojao, sada je zaboravljen. Postoji li šansa da se vrati i da li će dres nacionalnog tima ponovo važiti za prestiž, a ne obavezu?

Srbija će u petak odigrati prvi meč protiv reprezentacije Turske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a već u ponedjeljak u Istanbulu uslijediće i drugi. "Imamo dosta dobar start, od novembarskog prozora. Imamo dvije pobjede koje su važne za stabilnost i naročito jer smo tad ušli u promjene - novi, mladi selektor. Ti prozori su vrlo teški je nikada ne možete da okupite najbolje igrače, evroligaške, a o NBA ligi da i ne pričam. Vidjećemo da li će se pridružiti Aleksa Avramović, Dangubić bi trebalo da bude tu za drugu utakmicu, ali nama je važna utakmica u Beogradu. Želim da pozovem što veći broj navijača, jako je važno da imamo što boji rezultat, ako nas nema na Svjetskom prvenstvu, teško da ćemo biti i na Olimpijskim igrama", započeo je Nebojša Čović u razgovoru za RTS.

"Svi igrači su važni, jedan Dušan Ristić dolazi iz Japana. Važno je što se vraćaju Nikola Kalinić i Luka Mitrović. Nemamo, nažalost, mnogo evroligaških igrača, za razliku od Turaka, oni dolaze sa osam ili devet igrača iz tog takmičenja. Mi ovdje razgovaramo sa klubovima, usaglašavaju se određene stvari vrlo sam zahvalan i Zvezdi i Partizanu što će dati igrače. Zvezda daje Ognjena Dobrića, Dejana Davidovca i Nikolu Kalinića, a već je dala Stefana Miljenovića. Partizan je dao Arijana Lakića, bio je na spisku i Aleksej Pokuševski, koji sticajem nekih okolnosti ne može. To je ono što naša reprezentacija može da okupi."

"Nekad je to bila privilegija i prestiž"

Osnov dobre reprezentacije je svakako dobro poznavanje igrača, želja za uspjehom i naporan rad. A kako je imati jaku reprezentaciju, uvijek spremnu da se odazove? "Osnov za to je jaka domaća liga, nešto o čemu pričamo od prošlog ljeta. Nadam se da ćemo se dogovoriti oko toga, jer to mora da bude osnov košarke. Ako ljudi u košarci to ne primijete na vrijeme, bojim se da će kasno shvatiti.

Sistem mora značajno da se uspostavi, da postoji domaća liga koju vode klubovi, ali po dubini u piramidi morate da postavite osnovu razvoja mladih igrača. U Srbiji imamo nove izazove, to je NCAA, veliki broj mladića iz Srbije je otišao tamo, selektor je postavio tim koji prati te mladiće. Generalno, pratimo sve naše igrače, pokušavamo da imamo neprekidne kontakte sa njima tako se prave selekcija. Nas ne čekaju samo izazovi sa seniorskim timom, mi ćemo imati takmičenjima i sa ekipama do 16, 17, 18 godina, kako u muškoj tako i u ženskoj selekciji."

"Kult reprezentacije raste i naročito mu pomažu rezultati", s osmijehom je dodao Nebojša Čović.

Predsjednik KSS uporedio je odaziv reprezentaciji nekad i sad. "Nekad je to bila privilegija i prestiž. Reprezentacija i uspjeh reprezentacije obezbjeđivali su dobru karijeru, još bolji ugovor. To sad nije tako. Ujedno i FIBA je popustila u tom procesu postavljanja strukture evropske košarke, to se sad radi sa NBA. To je drugačiji mode. Odnos FIBA i Evrolige je velika nelogičnost to su prozori. Kakvi su to kvalifikacioni prozori u kojima ne možete imati najkvalitetne igrače time ne daju interesovanje u košarci."

"Zvezdini i Partizanovi igrači su igrali utakmice, a već su na raspolaganju reprezentaciji. Imaju pripreme, svaka im čast. Možemo da kažemo da se kult reprezentacije poboljšao, ali možda smo navikli na neka imena kad je poziv za reprezentaciju bio 'vau'. Neki otkažu reprezentaciju, pa im pronađemo fotografije iz Atine, a mora i tako dalje. Prioritet je ljetovanje, što opet moramo da razumijemo. Oni imaju po 80, 90 utakmica u toku godine, moraju da imaju svoj život. Tu je i FIBA kriva zbog rasporeda", zaključio je Nebojša Čović.